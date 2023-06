Ny hooligan-lov vedtaget i Folketinget

Et enigt Folketing har torsdag vedtaget et lovforslag, der skal styrke indsatsen mod hooliganisme i Danmark

108 for og nul imod.

Enigheden kunne ikke have været større, da den tredje og sidste behandling af et lovforslag, der giver mulighed for at slå hårdere ned på fodboldbøller torsdag var til afstemning i Folketinget.

Lovforslaget træder dermed i kraft 1. juli 2023.

L86, også kaldet 'lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder', der netop er blevet vedtaget, implementerer dele af aftalen ”Fælles om fodbold: Aftale om en styrket indsats mod hooligans”, som en ekspertgruppe sidste år formulerede og som et bredt politisk flertal siden blev enige om.

Aftalen krævede dog en række lovændringer, og det er dem, der i dag blevet vedtaget.

Lovændringerne betyder i praksis:

At listen over strafbare handlinger, der kan give generel karantæne fra fodboldkampe bliver udvidet.



Fremover kan politiet således give karantæne i op til fire år, hvis man i forbindelse med fodboldkampe deltager i slåskampe, overtræder knivloven eller tvinger andre til for eksempel at tage fodboldtrøjen af.



Fremover kan politiet således give karantæne i op til fire år, hvis man i forbindelse med fodboldkampe deltager i slåskampe, overtræder knivloven eller tvinger andre til for eksempel at tage fodboldtrøjen af. At politiet får mulighed for at bistå fodboldklubbernes kontrollører med at identificere personer, der har overtrådt klubbernes ordensregler.



At politiet på forhånd kan beslutte at tilbageholde udvalgte sektioner af tilskuere efter en kamp for at undgå tumult.



At personer, der udviser utryghedsskabende adfærd ved de såkaldte 'risikokampe', kan bortvises fra stedet, hvor kampen afvikles. Bortvisningen gælder 500 meter fra stadion og fra tidligst seks timer inden til seks timer efter afviklingen af kampen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jonas Olufson

Klar til at stramme skruen yderligere

Justitsminister Peter Hummelgaard er glad for, at det er lykkes et enigt Folketing om at gå sammen mod fodboldvold.

Annonce:

- Det skal være trygt og sjovt at tage med familie og venner til fodbold i hele landet, og vi skal derfor have bekæmpet alle optræk til vold, ballade og hærværk i forbindelse med kampe.

- Derfor er jeg overordentligt glad for, at et enigt Folketing i dag er gået sammen om at give politiet og klubberne flere værktøjer til at komme fodboldvolden til livs.

Han åbner også op for, at stramningerne ikke bliver de sidste, såfremt de ikke giver den ønskede effekt.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, når der udspiller sig voldsomme scener både før, under og efter kampe. Jeg håber, at tiltagene kan være med til at få folk til at ændre adfærd, men hvis det viser sig nødvendigt, er jeg klar til at stramme skruen yderligere.

- Fodbold må aldrig blive brugt som undskyldning for at begå vold eller hærværk, udtaler Hummelgaard i en pressemeddelelse.