Ny juvel med drømmekasse

Kamal-Deen Sulemana stemplede for alvor ind i Superligaen, mens Silkeborg så småt er ved at stemple ud

SILKEBORG (Ekstra Bladet): FC Nordsjælland fortsatte, hvor man slap, inden coronapandemien fik lagt Superligaen ned.

De unge tigre kværnede hen over Silkeborg på kunstgræsset, vandt 2-0 og i processen fik man ovenikøbet for alvor introduceret en ny juvel.

Talentet og spidskompetencerne har været tydelige for enhver, siden 18-årige Kamal-Deen Sulemana fik sin debut for FC Nordsjælland tidligere dette forår.

Men trods sin fart og sine snævre driblinger, så har ghaneseren virket som en lettere usleben diamant. Slibekniven har til gengæld været fremme i coronapausen, for i Søhøjlandet lukkede det næste store FCN-talent for alvor op for sluserne - hovedsageligt i første halvleg.

Sætningen er sagt og skrevet så ofte, at den næsten har mistet sin betydning: Men, ham her, Kamal-Deen Sulemana, kommer til at indbringe FC Nordsjælland mange millioner.

Unge Rasmus Carstensen gjorde, hvad han kunne på sin højre back, men det lykkedes ikke at holde Kamal-Deen nede. Særligt ved scoringen til 2-0 legede ghaneseren med sine modstandere.

Carstensen blev godt og grundigt tørret på kanten, inden Mads Emil Madsen blev sendt mod Herning med en stopfinte. Herefter følte den afrikanske teenager bolden over i det lange hjørne forbi en prisgivet Rafael Romo.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet:

Billedgalleri 1 af 13 Foto: Claus Bonnerup 2 af 13 Foto: Claus Bonnerup 3 af 13 Foto: Claus Bonnerup 4 af 13 Foto: Claus Bonnerup 5 af 13 Foto: Claus Bonnerup 6 af 13 Foto: Claus Bonnerup 7 af 13 Foto: Claus Bonnerup 8 af 13 Foto: Claus Bonnerup 9 af 13 Foto: Claus Bonnerup 10 af 13 Foto: Claus Bonnerup 11 af 13 Foto: Claus Bonnerup 12 af 13 Foto: Claus Bonnerup 13 af 13 Foto: Claus Bonnerup

Prisgivet var Silkeborgs venezuelanske keeper til gengæld ikke ved åbningsmålet. Bevares, Magnus Kofods frispark fra godt 20 meter var knastørt og brækkende, men Romo burde have reageret bedre på tordenhugget. Måske målmandens rygproblemer fortsat spillede ind…

Så var gode råd dyre for Silkeborg, der risikerer at havne endegyldigt på grundspillets sidsteplads, hvis Esbjerg vinder på søndag mod AaB. Det er stort set lig med farvel og tak til Superligaen i denne omgang.

Nu har SIF det historisk svært i disse såkaldte ’El Plastico-opgør’, men baseret på fredagens Superliga-genåbning for Silkeborg, så kommer man ikke til at savne klubben i det bedste selskab.

For på trods af at silkeborgenserne ikke på noget tidspunkt har sendt sine spillere hjem under coronakrisen, så var værterne langsomme i tanke og handling. Skuffende, at man ikke har kunne finde et par procenter på den konto.

Selv om Silkeborg kom længere frem på banen i anden halvleg, så var det Nordsjælland, der kampen igennem skabte de største chancer.

En anden af de meget omtalte FCN-talenter Mohammed Kudus burde have lukket kampen efter en god time, men ghaneseren brændte på et tomt mål. Det var ikke fredag aften, han fik solgt sig selv til det store udland.

Så er det godt, det næste store FCN-salg allerede er klar i kulissen.

Har du også savnet Superligaen, så tjek herunder, hvordan Ekstra Bladet vurderer alle 14 holds formkurve...

Nu går det endelig løs! Så stærk er din klub

Se også: Derfor jubler David: Nu skal der et kollaps til ...

Se også: Lunken anmeldelse: Det fungerer - sådan da

Se også: Går amok i pølse-rus: Køber mere end et ton