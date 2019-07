Ny mand i Superligaen - henter angriber

Superligaklubben OB har været på indkøb i Sverige.

Her henter klubben nordmanden Sander Svendsen fra Hammarby IF på en fireårig kontrakt. Det skriver OB på sin hjemmeside.

- Sander Svendsen er en ung angriber med et stort udviklingspotentiale.

- Som spiller er Sander spilintelligent, hurtig, teknisk dygtig, pågående og en dygtig afslutter, siger OB-sportsdirektør Jesper Hansen til hjemmesiden.

Sander Svendsen har i Hammarby haft OB's nuværende cheftræner Jakob Michelsen som træner, så de to kender derfor hinanden godt. Det har været medvirkende til skiftet, siger angriberen.

- Inden jeg skrev under med OB, har jeg haft nogle rigtig gode snakke med Jakob om, hvad OB er for en klub.

- Jeg kan lide at score mål, ligesom jeg generelt set godt kan lide at være med i den offensive del, skabe chancer og lave lidt sjov med bolden.

- Nu handler det om, at jeg skal slutte ordentligt af hos Odds BK, og derefter glæder jeg mig helt vildt til at komme i gang her i OB, siger nordmanden til OB's hjemmeside.

Sander Svendsen har spillet 35 U-landskampe for Norge. Inden han kom til Hammarby, spillede han i norske Molde, hvor han også begyndte sin karriere.

Han træder ind på det fynske mandskab 16. juli, når hans lejeophold i norske Odds BK slutter.

Mens Sander Svendsen skifter til OB, er Nicklas Helenius fortid i det fynske angreb. Søndag meddelte OB og AGF, at klubberne var blevet enige om en aftale, der sendte angriberen til Aarhus med øjeblikkelig virkning.

