Ny nedtur for AGF: Værste start i 12 år

Så der er for alvor pres på AGF's træner David Nielsen.

Selv om det var sent, at pokalvinderne fra FCM sikrede sig sejren i det jyske storopgør på et mål på straffe, så er det en kendsgerning, at det er 12 år siden, at AGF har fået en dårligere sæsonstart.

For anden uge i træk scorede Evander på straffespark, da hjemmeholdets debuterende målmand William Eskelinen fældede den indskiftede Mikkel Anderson.

Den dårlige start vil snart få panikken til at brede sig op på direktørgangen, hvor man ikke er tilfreds med, at der spilles fint fodbold uden, at der kommer point ind på kontoen.

Hvis AGF ellers ligner sig selv, kan der snart komme en fyring. Spørg bare Glen Riddersholm.

Næsten 12.000 havde fundet vej til Aarhus Stadion til en kamp, som længe lignede uafgjort, indtil en usikker William Eskelinen oversatsede og fældede Mikkel Anderson, som ellers var ved at forspilde chancen.

Inden da havde den den debuterende målmand været tæt på at forære FCM et mål, da Gustav Wikheim erobrede bolden fra ham og afleverede bagud til Evander.

Heldigvis for svenskeren reddede den tidligere FCM-spiller Alexander Munksgaard for ham.

Ellers var det småt med deciderede målchancer, selv om der blev forsøgt og forsøgt.

Således fik FCM præsenteret det nye angrebsvåben, Sory Kaba, som var tæt på at score i første aktion, da han blandt venner og fjender fik ramt på en nedfaldsbold.

Skuddet endte så meget andet i kampen lige ved siden af målet.

Før pausen havde både hjemmeholdet og gæsterne deres gode perioder uden dog at komme til de store målchancer.

Tættest på var AGF's Patrick Mortensen, som ellers havde været usynlig, men sluttede 1. halvleg af med et par hovedstødsforsøg.

I den anden ende manglede FCM's angribere enten den sidste dribling eller aflevering.

Også i de sidste 45 minutter svingede det meget, og lige som forleden mod FCK havde AGF fortjent bedre, men det giver altså ikke point.

Det lignede en advarsel på efterbevilling, da Mads-Kristoffer Kristoffersen midt i 1. halvleg stangede et gult kort ud till FCM's Rasmus Nicolaisen længe efter, at denne i en duel var stødt sammen med AGF's debuterende svenske målmand William Eskelinen.

Tilskuerne havde nået at buhe og storskærmene havde vist episoden, inden advarslen faldt.

Manden med fløjten fik delt en del ostemadder ud til blandt andet AGF-træner David Nielsen, men også et hav af spillere fik en hilsen med på vejen.

