Ny nedtur: OB knust af vraget spiller

RANDERS (Ekstra Bladet):

André Rømer blev vejet og allerede efter et halvt år fundet for let i OB. Derfor er han i denne sommer ekspederet videre til Randers. Og midtbanespillerens kvittering for dette skifte var at agere skarpretter og være manden, der sænkede sin gamle klub med den sejrsgivende 1-0-scoring.

Det skete allerede i kampens første minut, og han sikrede dermed Randers sæsonens første sejr, mens OB foreløbig ikke har fået valuta i form af sejre ud af det skifte på trænerposten, der gav plads til Jakob Michelsen efter fyringen af Kent Nielsen.

Hvilket i sagens natur er dybt skuffende for den fynske klub, som forsvarsmæssigt tog sig en sommer-blunder, da Rømer på fornem vis, men med både tid og plads, headede en aflevering fra Kevin Conboy i nettet til stor jubel for de 3319 tilskuere.

Derfor blev det fra start igen op ad bakke for gæsterne, der havde stortalentet Mathias Jørgensen med fra start som frontløber sammen med Anders K. Jacobsen.

Den unge mand, der har scoret i de to foregående kampe mod Vendsyssel og SønderjyskE, fik muligheden for at slå til for tredje gang kort før pausen, da han fik OB's bedste chance i 1. halvleg. Her blev han blev spillet fri i højre side af feltet, men skød forbi målet.

Randers kunne have rundet de første 45 minutter af med endnu en scoring. Meget aktive Saba Lobjanidze rykkede sig fri, men han fik ikke ordentligt ram på bolden, da han afsluttede, hvorfor det blev en let sag for Sten Michael Grytebust i OB-målet.

Den ny Randers-bomber Benjamin Stokke åbnede 2. halvleg med et godt hovedstødsforsøg, mens OBerne trods klar overvægt i spil aldrig formåede at få dirket det velfungerende Randers-forsvar med Jonas Bager og Erik Marxen som centrale skikkelser op.

