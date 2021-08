Ny nedtur: Smadret i debut!

Peter Sørensen fik en mareridtsdebut som cheftræner i Vejle Boldklub.

INTET fungerede for vejlenserne mod et velspillende FCK-hold, der jokkede på Jyllands Rubin ved enhver given lejlighed søndag eftermiddag.

Det eneste positive for Peter Sørensen er, at landsholdene skal luftes i næste uge, for problemer er der nok af. Det er mere, hvor han skal begynde.

Vejle havde problemer i samtlige af spillets facetter mod FCK. Det er ikke så sært, at ledelsen i traditionsklubben skælver af frygt for en mulig nedrykning...

Guderne må vide, hvad Peter Sørensen fandt en tommel op værdig. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

De københavnske guldaspiranter affyrede første varselsskud efter ti minutter, da forstærke Victor Kristiansen hamrede kuglen på tværstangen.

Det var næppe, fordi Vejle ikke ville tage advarslen seriøs, men Peter Sørensens tropper havde ganske enkelt ikke midlerne til at dæmme op for FCK, der ikke efterlod et blad uberørt i Nørreskoven…

Det blev Lukas Lerager, der fik æren af at bringe gæsterne i front.

Den forhenværende landsholdsspiller har haft en svær sæsonstart i FCK, men med sit halvtliggende vristspark fra 25 meters afstand gjorde han ekstrem god reklame for sig selv til Jess Thorup.

Leragers hammer tog undersiden af overliggeren og efterlod Alexander Brunst stillestående på stegen.

Romantikere vil råbe, ’hvilken fantastisk scoring’. Kynikere vil mumle ’den skulle målmanden i det mindste have kastet sig efter’…

Lukas Lerager hamrede FCK i front. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kampens anden målscorer var noget mere forudsigelig. Ustoppelige Pep Biel fik nemlig lov til at afslutte et mønsterangreb fra københavnerne efter 24 minutter.

Tålmodigt opspil havnede hos i højre side hos Lerager, der smækkede et fladt indlæg ind til spanieren, der som det mest naturlige i verden firsttimede bolden ind i nærmeste hjørne. Otte mål i de seneste otte kampe for Pep Biel!

Peter Sørensens panderynker bredte sig efterhånden helt om i nakken, og Vejle-spillerne samledes i en rundkreds på midten for at hanke op i sig selv og hinanden… De kom i hvert fald til pause uden flere snittere.

Den ny VB-chef benyttede den tiltrængte pause til at sadle om og skifte til sin foretrukne 4-4-2-formation. Her blev Saeid Ezatolahi ofret. Iraneren stod også virkelig svagt i billedet og ligner ikke den spiller, der kom til Vejle med pomp og pragt for et år siden.

Lige lidt hjalp det…

Vejle blev ydmyget af FCK søndag eftermiddag. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ti minutter inde i anden halvleg headede Zeca FCK på 3-0, da kaptajnen uhindret kom først på Pep Biels hjørnespark.

Sidste søm i den røde ligkiste blev hamret i af Jens Stage, der blev spillet helt fri i feltet af Denis Kolinger, som klodset clearede i den gale retning.

Puha, der er nok at se til for Peter Sørensen i Vejle...

