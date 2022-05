Ny nedtur: Smed sejren på vanvittige minutter

Se Coppa Italia-finalen eksklusivt hos Ekstra Bladet klokken 21 her

AaB var på vej mod en sejr og en Europa-billet, men så kom pausen i Randers... Og så skal jeg ellers love for, at de ti plager ramte AaB!

Eller i hvert fald ti minutters plager.

Ikke i form af frøer, pest og græshopper, men uheldene regnede ned over Lars Friis og co ...

Først udlignede Tosin Kehinde AaB’s føring, da Kristoffer Pallesen lod sig sætte alt for nemt af Oliver Bundgaard, hvis afslutning blev pareret lige ud i fødderne til Kehinde.

Randers fik kæmpet sig tilbage efter at have været bagud ved pausen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Så satte Lucas Andersen sig i græsset med en grimasse, der i bibelske dimensioner viste, at han står over for en ny skadespause …

Bedst som Lars Friis vel ikke kunne komme på flere eder og forbandelser, så blæste Aydin Uslu Gudhjælpemig i fløjten for et straffespark til Randers på en af de hands-kendelser, som denne skribent troede, vi var kommet til livs …

VAR kunne ikke modbevise, at Granli havde hånd på, men nordmanden gjorde sig ikke unødigt bred i situationen. En fuldstændig tåbelig og unødvendig dom …

Straffe blev der dømt. Underligt nok. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Lasse Berg Johnsen hamrede kuglen på undersiden af overliggeren og stenhårdt ned i græsset, men VAR kunne vise, at bolden var over stregen.

Selv om det var at føje spot til spe for AaB, så er teknikken nu glimrende i sådanne tilfælde!

Så var det som om, at enten de højere magter eller de lyseblå ’krikkehusarer’ på grønsværen næsten fik sympati for AaB.

Simon Graves valgte i hvert fald at trække et tåbeligt rødt kort midt på banen, da han savede Pedro Ferreira midt over.

Det blev startskuddet til AaB’s comeback, hvor også Simon Piesinger hjalp til ved uforvarende at heade Iver Fossum fri i det lille felt.

Iver Fossum sørgede for 2-2. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Dermed fik nordjyderne trods alt et point med i den vigtige Europa-regnskab.

Inden anden halvlegs begyndelse var AaB i bedring oven på sine fire nederlag i træk.

Lars Friis havde iklædt sit AaB-hold i 4-2-3-1, og den opstilling passer nordjyderne rigtig godt. Lucas Andersen kommer til sin ret i 10’er-rollen, og samspillet med Kasper Kusk skabte store problemer for Randers.

Netop kombinationer fra Andersen-Kusk var årsagen til føringsmålet, hvor også Milan Makaric gjorde, hvad han gør bedst. At vende om sig selv i feltet og knastørt sparke bolden ind.

AaB fik et point med fr Kronjylland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

8. sæsonmål fra serberen, der for alvor er ved at vise, at AaB ikke behøver at lede efter en ny angriber i sommerpausen.

Om AaB skal spille europæisk fodbold næste sæson, er stadig for tidligt at konkludere efter resultatet i Randers. Det er det også for kronjydernes vedkommende.

Bronzemedaljerne er sejlet til Søhøjlandet efter den dramatiske pointdeler i Randers.