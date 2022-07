Ny nedtur: Vallys ydmygede Midtjylland

Bo Henriksen må efterhånden have det som en fritgående ulv, der har forvildet sig ind på en landmands grund i Ulfborg …

Fredag aften blev mesterskabsaspiranterne splittet ad, da Silkeborg og Nicolai Vallys foldede sig ud. Man får ikke en bedre anbefaling i København, end hvis man er med til at nedlægge FC Midtjylland.

Nicolai Vallys imponerede mod FCM med mål og assist. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

3-1 lød sejren på for Silkeborg, der fik sin første sejr over FCM siden 2016.

Med ét point i to hjemmekampe i Superligaen og et skidt udgangspunkt i hjemmekampen mod Larnaca i Champions League-kvalifikationen har FC Midtjylland fået en rædderlig indledning på den ny sæson.

Det værste er, at det er umuligt at få øje på en offensiv game plan fra FC Midtjylland.

Det var nu ikke Kent Nielsen, der havde grund til raseriudbrud i Herning. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

For selv om der var gode momenter i midtjydernes spil mod Silkeborg, så var det bundet op på individuelle aktioner fra Anders Dreyer. Ofte efter en lang violin fra en back.

Et massivt spilovertag i første halvleg blev ikke vekslet til et massivt overtag i chancestatistikken. Samme historie kunne fortælles i kampene mod Randers og Larnaca.

Denne aften blev FC Midtjylland dog skilt ad, da Silkeborg fik plads i anden halvleg.

Problemet er altså ikke kun i offensiven. Denne fembackkæde får ikke FCM i et europæisk gruppespil. Måske ikke engang efternøleren Conference League.

Så er vi tilbage ved ulven, der kigger ind i geværløbet på en mark i Ulfborg …

Ikke en rar situation, når FC Midtjylland tirsdag aften spiller en ubeskrivelig vigtig fodboldkamp på Cypern. Både sportsligt, økonomisk og for ambitionen om at blive blandt de 50 bedste klubber i Europa.

Silkeborg sprudlede igen! Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kent Nielsens mandskab havde ukarakteristisk mange boldtab i Herning, men efter en halv time sad skabelonspillet pludselig lige i skabet.

Nicolai Vallys løb i ryggen på FCM-forsvaret, og på kanten af offside solgte den tilbagevendte SIF-profil sig på bedste vis til eventuelle tv-seere fra hovedstadsområdet.

Vallys havde også både hæl og tå med i Silkeborgs scoringer til 1-2 og 1-3. Det et ene mål smukkere end det andet. Vallys levere en fræk assist til Klyngebomben til 1-2, mens FCK-emnet satte Sonne op med en hæl, inden backen smækkede læderet i hovedet på Helenius ved 1-3-scoringen

Topscorer Helenius satte prikken over i'et. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mon Peter ’PC’ Christiansen midt i anden halvleg fandt telefonen frem og ringede til Jesper Stüker, mens han råbte ’shut up and take my money’?

Jeg tror det.

Eller også skal Claus Steinlein og Svend GuldGraversen igen forsøge at snyde FCK for endnu en profil på transfermarkedet og så krydse fingre for, at udfaldet bliver bedre end sidst ...

Noget skal i hvert fald ske i Herning/Ikast. Hurtigt.

