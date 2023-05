Ny optagelse fra fan-slagsmål: - 'FC' er her!

En ny optagelse fra Glostrup Station indikerer, at det ikke var et tilfældigt sammenstød, der lørdag aften fandt sted mellem FCK- og Brøndby-fans

Det gik voldsomt for sig, da tilhængere af FC København og Brøndby endte i et sammenstød på Glostrup Station lørdag aften.

I første omgang viste en video, der florerer på sociale medier, hvordan de to fangrupperinger med slag og spark røg i kødet på hinanden, og nu er det noget, der tyder på, at det ikke var et tilfældigt sammenstød, der fandt sted.

En ny videooptagelse, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, viser nemlig, hvordan flere maskerede Brøndby-tilhængere med gule elefanthuer ser ud til vente på S-toget.

Her kan man høre en af personerne råbe ordene:

- 'FC' er her!, med henvisning til FCK-fansene, der befinder sig inde i toget.

Flere maskerede Brøndby-tilhængere gør klar til at blive mødt af FCK-fans på Glostrup Station. Foto: Screenshot/privat

Få øjeblikke efter udspiller de voldsomme scener sig, hvor fansene går i kødet på hinanden med slag og spark. Det går blandt andet ud over en ældre kvinde, der bliver væltet omkuld og efterfølgende må kravle væk fra tumulten.

Ekstra Bladet har lørdag aften været i kontakt med Københavns Vestegns Politi, der på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med den nye optagelse.

- Jeg har ikke set andet end det tidligere klip og derfor ikke set den optagelse, du refererer til. Vi kan ikke afvise, at det er noget, som har været aftalt, men vi har for nu ikke noget, der indikerer, at det har været aftalt, siger vagtchef Andreas Rasmussen.

- Men det er jo dagen før fodboldkampen, og de plejer gerne at ville se, om de kan finde hinanden.

Øget patruljering

Tidligere på aftenen har Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet oplyst, at flere af de involverede er kendte ansigter fra hooliganmiljøjet.

Men kort før midnat er der forsat ikke foretaget nogle anholdelser.

Politiet forsikrer dog om, at man stadig efterforsker sagen, hvor man også opfordrer både forurettede og vidner til at henvende sig.

Samtidig har man øget patruljeringen flere steder i forbindelse med søndagens kamp, hvor FC København gæster Brøndby Stadion.

'Vi har dagen igennem kørt forhøjet patruljering omkring relevante steder i forbindelse med fodboldkampen i morgen. Det fortsætter vi naturligvis med her til aften og natten igennem,' skriver Københavns Vestegns Politi i et tweet.

Ekstra Bladet har tidligere på aftenen været i kontakt med FC København, der blandt andet kalder hændelsen for 'idiotisk'. Det kan du læse meget mere om lige her.

Søndag vil det være første gang siden 7. august sidste år, at fans fra både FCK og Brøndby er til stede til et derby.

Opgøret fløjtes i gang klokken 16.00.