Ny plan Superliga-plan: Drømmescenariet droppet

Divisionsforeningen håber at kunne genoptage den bedste danske række 24. maj

Superligaen håber at være tilbage om en måned.

Den bedste danske række har som en konsekvens af coronakrisen ligget stille siden 9. marts, men håbet er, at Superligaen kan genoptages med første fulde spillerunde søndag 24. maj.

Fredag var der møde i Divisionsforeningen med deltagelse af de 14 Superliga-klubber, og her blev der diskuteret en plan for afviklingen af den resterende del af denne sæson.

Divisionsforeningen har arbejdet med flere forskellige scenarier, og helt som forventet er scenarie et med start 17. maj nu droppet.

I stedet håber man at kunne komme i gang enten 24. maj eller 31. maj (scenarie to og tre).

Der vil, hvis planen holder, blive en tyvstart nogle dage før med det udsatte opgør mellem AGF og Randers FC.

Alt afhænger dog af, hvad politikerne beslutter, og at sundhedsmyndighederne siger god for planen.

For med de nuværende retningslinjer er det ikke muligt at spille fodbold. Divisionsforeningens køreplan forudsætter, at der åbnes yderligere op, men det virker også sandsynligt.

FC Midtjylland er på vej mod et sikkert mesterskab. Midtjyderne har et forspring på hele 12 point til FC København. Foto: Jens Dresling

Lige nu bliver der arbejdet intenst på at bringe protokoller på plads og sikre, at klubberne følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer ved fuld holdtræning og kamp.

- Det handler om, at vi skal have protokoller på plads, så vi har en ekstra sikring af alle omkringliggende omstændigheder i forhold til den risiko vi har.

- Fordi nogle af vores ansatte jo skal røre ved hinanden, når de er på arbejde, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen til Ritzau.

Man vil senere fra Divisionsforeningens side oplyse i detaljer om protokollerne.

- Det handler om, hvordan man eksempelvis ankommer og forbereder sig til træning og kamp. At man ikke kan komme i omklædningsrum, og at man kommer omklædt og selv har mad med, og der skal sprittes af og en masse andet.

- Det er en meget detaljeret håndtering af alle omstændighederne, siger Claus Thomsen.

