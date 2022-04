Ny skuffelse: Håbet svinder i AGF

På legendernes dag i AGF var der ikke meget legendarisk eller genkendeligt over aarhusianerne.

En syndflod af afbud havde ramt AGF, der havde Nicolai Poulsen, Mikael Anderson, Sebastian Hausner og Albert Grønbæk i karantæne, mens Zach Duncan, Dawid Kurminowski og Gift Links bøvlede med skader.

Den islandske landsholdsspiller Jon Dagur Thorsteinsson var droppet fra truppen. Den åbenmundede kantspiller har meldt rent ud, at han vil væk fra AGF til sommer. Derfor mente Stig Inge Bjørnebye, at Oliver Lund var et bedre bud på kanten mod Vejle …

AGF var ikke til at kende. Heller ikke i udtrykket. Og nullerten mod Vejle giver ikke håb om en syvendeplads i Aarhus.

Skilles David Nielsen og AGF til sommer? Så kommer der jordskælv i Aarhus!

Så hjalp det ikke meget, at det helt TUNGE skyts var kørt i stilling, da David Nielsen løb sin obligatoriske opildningstur ned til de mest inkarnerede AGF-fans før kampstart. Her luntede den nykårede legende Stig Tøfting nemlig med, hvilket gav et nøk eller to op i lydniveau på stadion.

En sand AGF-legende blev hyldet i Aarhus. Foto: Ernst van Norde

Ekstra Bladets klummeskribent holdt dog ikke til tilbageturen, og ganske symbolsk var der ikke megen fart eller spræl i det amputerede AGF-hold på grønsværen …

Det notorisk dårlige udehold, Vejle, gav dog tid og plads til, at Jack Wilshere kunne træde i karakter. Det manglende pres fra de rødblusede var rent guf for den hviee-hårede hævner fra Stevenage.

Briten stod også bag eneste tilnærmelsesvist farlige forsøg i første halvleg, da han smart rullede kuglen videre til sig selv og smækkede bolden mod mål.

Der var både skidt og kanel fra Jack Wilshere. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Alexander Brunst stod i vejen, og vi skal stadig tilbage til januar 2018, hvis vi skal finde Wilsheres seneste mål i den bedste række i en europæisk liga. Det blev scoret mod Chelsea hjemme på Emirates …

Men de er glade for Jack Wilshere i Aarhus, og han blev tiljublet ved hver given lejlighed. Det er næppe tilfældigt, at briten hedder Andrew Garry (AG) til mellemnavn … Ellers var han ikke blevet hyldet særligt for denne kamp.

Vejle var heller ikke gode denne søndag.

Det blev for statisk foran med Luka Djordjevic, og Allan Sousa har mistet gnisten og evnen til at blive farlig foran mål. Alligevel var VB tættest på de tre point i anden halvleg, hvor en Allan Sousa for et år siden havde hakket to mål ind og sikret sejren.

Vejlenserne hentede dog et enkelt point på FC Nordsjælland i det store billede og har nu blot fire point til redning.

Vejle var ikke langt fra indfange tre point. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Med 20 minutter retur skete der alligevel noget spændende på legendernes dag i Aarhus.

Det 16-årige stortalent Adam Daghim blev skiftet ind til æren som den yngste AGF’er i Superligaen nogensinde. Og hvem ved, måske bliver han en dag indlemmet i samme klub som Tøffe og co.

Det væltede ikke med mange andre kvalificerede bud denne eftermiddag i Aarhus.

