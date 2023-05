Ny Superliga-spiller missede sit eget bryllup

Er der noget, som man ikke kan klandre OB's nye angriber, Mohamed Buya Turay, for, så er det, at han ikke er dedikeret.

Når han siger, at han vil ofre sig for et hold, så gør han det. Det kom bedst til udtryk sidste sommer, da han blev købt af svenske Malmö FF efter bruddet med kinesiske Henan FC.

Han var så dedikeret for at få en god start i sin svenske klub, at han ikke var til stede ved sit eget bryllup. I stedet optrådte Buya Turays bror som repræsentant for ham ved brylluppet.

Det indrømmede den nye OB-angriber i et interview med Sportbladet tilbage i august måned sidste år.

- Vi blev gift den 21. juli i Sierra Leone, men jeg var der ikke, fordi Malmö bad mig om at komme herhen tidligere, siger han om episoden og fortsætter:

- Vi tog billederne på forhånd, så det ser ud til, at jeg var der. Men det var jeg ikke. Min bror repræsenterede mig ved selve brylluppet.

Det var dagen efter brylluppet - den 22. juli - at han blev præsenteret i Malmö FF.

Tiden i den svenske klub var dog ikke noget at råbe hurra for. To mål i 16 kampe nåede han, inden parterne gik hvert til sit tidligere på året. Dette skyldtes blandt andet, at Buya Turays kone ikke kunne få opholdstilladelse i Sverige, hvorfor han var adskilt fra hende og deres børn.

Heldigvis for familien har de fået opholdstilladelse i Danmark, hvorfor de altså nu er samlet på Fyn.