Ny Superliga-spiller var bådflygtning

For seks år siden satte OB's nye offensivspiller Musa Juwara for første gang sine ben på europæisk jord.

Og rejsen til Europa var alt andet end uden risiko for den i dag 21-årige gambianer.

Han krydsede ifølge det britiske medie The Guardian Middelhavet i en gummibåd.

- Musa tog den populære rute, de kalder ‘bagvejen’ for at komme til Italien, fortæller den gambiske journalist Momodou Bah til The Guardian.

Juwaras rute gik fra fødelandet Gambia gennem Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger og til slut Libyen, inden han drog ud på den risikable tur over Middelhavet med kurs mod Italiens kyst.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Juwara i en tackling på Alexis Sanchez under et møde mellem Bologna og Inter. Foto: Vincenzo Pinto/Ritzau Scanpix

- De fleste af de unge har ikke mulighed for at gå i skole, så for dem er det en stor ting at komme til Europa. Da Musa rejste, var der mange, der gjorde det, og det er: ‘enten klarer jeg det, eller også er det enden for mig,' lyder det fra Bah.

Annonce:

Syv måneder efter at Juwara havde forladt sit hjem i Gambia, var han en af cirka 25.000 mindreårige, der i 2016 søgte asyl i Italien.

Værge hjalp ham

Juwara blev siden overført fra Sicilien til et migrantcenter i Basilicata-regionen, og her blev han ifølge The Guardian set spille fodbold på gaden.

Manden, der spottede ham, hed Vitantonio Summa og var træner for det lokale amatørhold Virtus Avigliano. Summa tog Juwara under sine vinger og blev juridisk værge for ham.

Det var dog ikke så ligetil at få Juwara registreret som fodboldspiller i Italien, det italienske fodboldforbund forbød nemlig klubber i at skrive aftaler med uledsagede mindreårige.

Efter et juridisk skænderi lykkedes det dog alligevel, og Juwara sluttede sig til Chievo, hvor han spillede på ungdomsniveau, inden Bologna i 2019 købte ham for knap fire millioner danske kroner.

Juwara, der har spillet fire kampe for Gambias A-landshold, står noteret for 13 førsteholdskampe for Bologna samt lejeophold i klubberne Crotone og Boavista.

Annonce:

Offensivspilleren er kommet til OB på en lejeaftale frem til udgangen af 2023. Aftalen indeholder også en købsoption.