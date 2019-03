Ny Superliga-stjerne er født: - Han er helt fantastisk!

HOBRO (Ekstra Bladet): Evander stjal igen Superliga-rampelyset fredag aften.

Den brasilianske trodsmand var igen den kreative kraft, der med et mål og et oplæg sikrede FC Midtjylland de tre point til guldkontoen efter den knebne sejr i Hobro.

Men selv om han var manden bag FCM’s vilde comeback mod FC Nordsjælland mandag og sejren mod Hobro fredag, så er det ikke nemt at trække store ord ud af den generte brasilianer.

Heller ikke selv om føringsmålet var en regulær perle, hvor bolden blev ramt så rent, at den stort set ikke roterede på vejen fra den gyldne fod og videre ind i nettet.

- Da jeg modtog bolden, kunne jeg ikke rigtig gøre andet end at skyde. Da jeg ramte den, kunne jeg med det samme mærke, at det ville blive godt. Jeg er bare glad for, at den gik ind, sagde Evander, der virkelig begynder at leve op til den Golden Boy-nominering, han fik sidste år.

Mere var der ikke at trække ud af den spiller, der lige p.t. ligner FC Midtjyllands bedste våben i guldkampen mod FCK.

Lige nu er holdene a point, men serveretten ligger hos københavnerne, der søndag spiller i Farum. Men det er ikke noget, man bruger meget tid på at tænke over i den midtjyske lejr.

- Jeg har ikke brugt et sekund på at tænke over, hvad FCK gør. Vi koncentrerer os om os selv. Det var vigtigt at komme tilbage på sporet efter pointtabet mod FC Nordsjælland, og jeg synes, vi spillede en blændende første halvleg, sagde Kenneth Andersen, der vare mere villig til at tale om Evander end Evander…

- Han er en helt fantastisk spiller, og jeg har set ham sparke utallige af sådanne mål ind til træning. Nu begynder han at overføre alt det gode fra træningsbanen til kamp, og det ser rigtig spændende ud med ham.

- Han lukrerer på, at vores offensiv er gode til at skabe rum for hinanden, men jeg vil give dig ret i, at han får større og større betydning for os, og at han er et fremragende våben, der selv skaber mange chancer og meget plads, lød fra midtjydernes cheftræner.

Det var dog ikke kun Evander, der var i fokus i Hobro. Midtjydernes costaricanske angriber, Mayron George, fik taget revanche for sine utallige afbrændere i kampen mod FCN, og den tidligere Hobro-spiller dukkede op og blev matchvinder for mestrene med ti minutter igen.

- Sådan er fodbold. Nogle gange er du skurk. Andre gange er du helt. I dag (fredag, red.) var det heldigvis det sidste. Det var specielt at score mod Hobro, men jeg er glad for målet, og det var en vigtig scoring i mesterskabskampen, lød det fra Mayron George, der selvfølgelig satte sejrsmålet ind efter forarbejde af… Evander.

Se også: FCM presser FCK: Brasser-magi i guldjagt

- Det største talent siden Laudrup