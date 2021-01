Ny Superliga-træner ejer aktier hos ærkerival

I sin aktive karriere tilbragte Jens Berthel Askou to sæsoner i Vejle Boldklub. Efterfølgende købte han'et par aktier' i klubben, da den var i økonomisk krise, og dem har han stadig, skriver Jyllands-Posten.

Det er kuriøst, fordi Askou netop er blevet ansat som cheftræner i AC Horsens, for hvem VB er ærkerivaler.

Askou forventer dog ikke, at det udgør noget problem, og tager det hele med et grin.

- Jeg var en af de tidligere Vejle-spillere, der engang af sentimentale grunde valgte at købe et par aktier, da klubben havde økonomiske problemer. Jeg tror ikke, at jeg får ret mange penge for dem, hvis jeg forsøger at sælge dem. Det var en gestus, siger han til Jyllands-Posten.

- Det kan godt være, at der er en enkelt Horsens-fan, der synes, det er lidt spøjst. Det var ikke med profit for øje, kan jeg garantere. Jeg fik et stykke papir som eneste bevis, men jeg aner ikke, hvor det er blevet af. Og lige nu håber jeg da, aktierne er meget mindre værd om et halvt års tid, end de er nu.

Den sidste pointe handler om, at Vejle er det hold over nedrykningsstregen, som er tættest på Horsens under stregen. Dermed tyder det på, at Jens Berthel Askou og co. skal overhale VB for at overleve i Superligaen - og dermed formentlig sende VB i 1. division.

Det bliver dog en vanskelig opgave for Askou.

Horsens har ni point op til Vejle forud for forårssæsonen, efter holdet kun har hentet seks point i 13 spillerunder.

