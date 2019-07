Ny Superliga-transfer: På rov hos rival

De seneste to sæsoner har Vito Hammershøy-Mistrati været en markant profil hos Hobro i Superligaen, men det kapitel er nu overstået.

For den vævre midtbanespiller skifter til liga-rivalerne Randers FC, hvor han har underskrevet en fire-årig kontrakt.

Hobro får ifølge Ekstra Bladets oplysninger 1,3 million kroner for salget - hertil er yderligere 300.000 bundet op på forskellige klausuler.

- Med tanke på at Vito havde kontraktudløb næste sommer, så synes vi, at vi har fået et attraktivt økonomisk tilbud fra Randers FC, og det har vi valgt at takke ja til.



- Vi har dygtige spillere i vores nuværende trup, som kan tage over for Vito, men samtidig holder vi, som altid, også øje med mulige forstærkninger til truppen. Det er dog vigtigt, at vi er tålmodige og grundige i den proces, så vi forhaster os ikke, siger Hobros sportschef Jens Hammer Sørensen til klubbens hjemmeside.

Også Randers kunne selvsagt se fornuften i handlen.



- Vito har gjort det godt i Hobro, og vi er sikre på, at vi kan videreudvikle ham yderligere i Randers. Han er en kreativ og spændende spiller, som kan noget andet, end dem vi har i truppen i forvejen og som bidrager med både mål og assists, siger Randers-chef Søren Pedersen.

Hammershøy-Mistrati har tidligere spillet for blandt andre Helsingør, Næstved og FC Midtjylland.

