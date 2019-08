Ny udvikling: Bandlyser kreative målspark

Når femte runde i Superligaen sparkes i gang med opgøret mellem FC København og Lyngby fredag aften i Parken, er der igen ændringer for, hvordan man må tage målspark.

I sidste spillerunde skabte det stor forvirring, da målmanden måtte tippe bolden op til en forsvarsspiller der siden kunne heade bolden tilbage i hænderne på keeperen.

Men nu sker der ændringer igen i den kommende runde.

Det kreative målspark, som især Horsens praktiserede i 2-1 sejren over Brøndby, er ikke tilladt i den kommende spillerunde.

'Møder man en af disse målspark, skal målsparket simpelthen tages om – og så er fidusen ved at forsøge det jo ligesom væk', skriver Jan Carlsen, der er formand for DBU’s lovgruppe i et brev til samtlige divisionsklubber.

Forvirringen den senere tid skyldes modstridende meldinger fra IFAB, International Football Association Board. Nu vil man behandle spørgsmålet i den tekniske komite før der drages en endelig konklusion.

Man risikerer således, at der skal ændres i reglerne endnu engang, når IFAB kommer frem til en konklusion i nærmeste fremtid.

Den instruks, der er kommet fra IFAB, er identisk med den, som DBU’s lovgruppe modtog fredag aften, men på det tidspunkt kunne man ikke nå at informere alle klubberne, før fjerde runde begyndte, og derfor blev der ikke foretaget en ændring til kampene i fjerde spillerunde i Superligaen.

