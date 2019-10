Ny udvikling i sag om brand-attentat

Anklagemyndigheden har besluttet at rejse tiltale mod tre mænd, der er anklaget for et brandangreb på fodboldspiller Jens Stages lejlighed i Aarhus

Anklagemyndigheden har besluttet at rejse tiltale mod tre mænd, der er anklaget for et brandangreb på fodboldspiller Jens Stages lejlighed i Aarhus.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Det var natten til 14. juli omkring klokken 02.30, at vinduet blev smadret med brosten, inden gerningsmændene kastede en røgbombe ind i fodboldspillerens lejlighed i Eckersbergsgade, hvor to personer lå og sov.

Det er uvist, om Jens Stage var blandt de to personer.

Det så dramatisk ud, da Jens Stages lejlighed i Aarhus stod i brand i sommer. Foto: Presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix

Kort forinden havde han skiftet fra AGF til FC København, og det er anklagemyndighedens påstand, at angrebet skete med motiv i skiftet.

Det sker med baggrund i, at der sammen med røgbomben også blev kastet en seddel.

Her stod der:

'I Aarhus straffes forræderi. Svin!!! Judas'.

En af mændene tiltales også for at have været i besiddelse af et slagvåben samt 13 forskellige genstande, som kan kategoriseres som pyroteknik.

De tre mænd er alle i deres 20'ere.

Sagen mod mændene bliver ført som en domsmandssag, og det betyder som udgangspunkt, at de tiltalte nægter sig skyldige.

En af mændene, en 24-årig mand, erkendte dog i et grundlovsforhør i juli, at han havde kastet røgbomben. Her kom det også frem, at manden havde ytret sig på Facebook.

Her skrev han: 'Du kan aldrig være i Aarhus igen - Judas'.

Denne del indgår dog ikke i anklageskriftet.

Der skete ingen store materielle skader, og ingen personer kom noget til.

Det er uvist, hvornår sagen skal for retten.

Den 22-årige midtbaneslider nød inden sit skifte til hovedstadsklubben stor anerkendelse hos fans af AGF, da Stage er vokset op i Aarhus og erklæret fan af klubben, som han spillede for.

I denne sæson har Jens Stage spillet 12 kampe i Superligaen, og han står noteret for et enkelt ligamål.

Ekstra Bladet har været i kontakt med FC Københavns pressechef, Jes Mortensen. Han svarer via sms, at hverken klubben eller Jens Stage ønsker at udtale sig om udviklingen i sagen.

