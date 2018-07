Nyindkøb redder Brøndby med scoring dybt inde i overtiden

Hvor gjorde det dog ondt.

Hobros tilhængere var ikke færdige med at fejre en sen udligning, da Brøndbys indskiftede Mikael Uhre langt inde i overtiden var kvikkere end målmand Jesper Rask og med et sjældent hovedstødsmål sikrede holdet fra Vestegnen en 2-1-sejr.

Få minutter forinden havde Vito Mistrati ellers fået dirigeret bolden i nettet til udligning, så hvad der lignede, at Brøndby ganske ufortjent skulle forlade Hobro med alle tre point var annulleret.

Vito Mistrati udlignede kort før tid - inden Brøndby igen bragte sig i front. Foto: Ernst van Norde

Annulleringen varede ikke mange minutter.

Så slog Mikael Uhre til for første gang i Brøndby-trøjen.

Da var hjemmeholdet begyndt at tro på, at sæsonens første point var i hus.

Efter nærmest at have lagt sig ned forleden mod FCK havde den nye træner Allan Kuhn fået fyret op under kedlerne og fået givet spillerne mod på tilværelsen.

Det var et anderledes tændt Hobro-mandskab, som bød Brøndby op til kamp.

Selv om udgangspunktet var mange spillere tilbage i forsvaret og kun Edgar Babayan og Emmanuel Sabbi i front, men alligevel formåede hjemmeholdet at løbe om hjørnerne med et tungt Brøndby-forsvar.

Den største mulighed før pausen tilfaldt Emmanuel Sabbi, som efter at have sat Benedikt Röcker fik overplaceret slutproduktet, så bolden røg nogle centimeter forbi den fjerneste stolpe.

De sidste 45 minutter var ikke mange minutter gamle, da Emmanuel Sabbi igen brændte en kæmpe mulighed. Hovedstødet fra den hurtige amerikaner reddede Marvin Schwäbe til hjørne med en sprællemandsredning.

Hjørnesparket endte efter lidt klump hos Vito Mistrati, men til hjemmepublikummets store ærgrelse blev målet annulleret for offside.

Mens hjemmeholdet fortsat bandede over afbrænderne de brændte chancer og savnet af en skadet og sygemeldt Mål-Pål, dirigerede Johan Larsson et hjørnespark i nettet til 1-0.

Brøndby fejrer scoringen til 1-0. Foto: Ernst van Norde

Det lignede længe resultatet, indtil kampen som et andet uvejr eksploderede i slutminutterne.

Inden da var det mest iøjnefaldende, at den ellers højtprofilerede dommer Mads Kristoffer Kristoffersen havde svært ved at finde det gule kort frem, når Brøndbys spillere gik alt for hårdt til Hobro-spillerne.

Det var først efter tre voldsomme frispark på stribe, at manden med fløjten mente, at Kamil Wilczek skulle se et gult kort for at skubbe Vito Mistrati omkuld.

Således slap Simon Tibbling utroligt billigt fra at komme bagfra og stoppe samme Vito Mistrati, og en Hobro-omstilling blev spoleret på den konto.

