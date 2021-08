Nyt Daramy-show i Parken

Angriberen, der formentlig er på vej til Amsterdam for et trecifret millionbeløb, havde igen et gear mere end alle andre på banen, da FCK slog SønderjyskE med 2-0

FC København tog holdets femte sejr i træk, mens SønderjyskE løb ind i det fjerde nederlag på stribe, da de blev sendt hjem fra Parken med et nyt af slagsen på 0-2 i en kamp, hvor en vis profil igen gjorde, næsten hvad det passede ham.

Det var to hold med udgangspunkt i hver deres modsatrettede sæsonstart, der mødtes i Parken, men form-forskellen var bestemt ikke til at få øje på det første kvarter, hvor fysisk spillende SønderjyskE havde held med at slå FCK’ernes kombinationsspil i stykker.

Men så tog en vis Mohamed Daramy fat. 100 millioner kroner-manden, der den seneste måned har fundet et nyt gear i sin racer, begyndte systematisk at drive Emil Holm, Mads Albæk og deres forsvarskolleger til vanvid med sine tempo-raids med bolden klistret til fødderne.

Slutproduktet i form af mål manglede, men Daramy-showet var bestemt spektakulært. Foto: Ritzau Scanpix

Fra det 20. minut og de næste fire af slagsen drønede han forbi de sortklædte modstandere. Først satte han forgæves Jonas Wind op i det lille felt, så forsøgte han sig udefra, og så servicerede han Wind igen.

Men ind ville bolden ikke, og dommer…. Ville trods vilde protester og pibekoncert heller ikke dømme straffespark til hjemmeholdet trods flere næsten-episoder i feltet, og så kunne de lettede gæster, der i kampens start måtte sige farvel til angriber Anders K. Jacobsen, gå til pausen med nullet intakt.

Modstanderne måtte ind i mellem tage hårdhændede metoder i brug for at stoppe Daramy, og Parkens ledelse har fomentlig holdt vejret i et par af situationerne. Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Men da de kom ud til anden halvleg, havde de opbrugt det defensive held og flere fejl gennem de første minutter endte med at blive dyre.

Pep Biel brændte godt nok en åben hovedstødschance i det 48. minut, men meget kort efter brugte han samme hoved til at spille Jonas Wind fri. Angriberen brændte, men spanierne fulgte selv op.

Efter føringsmålet var det tid til endnu et indslag i det spektakulære Daramy-show, der måske var hans sidste i Superligaen, før han også lige fik vist, at han kan tabe hovedet i den anden ende af banen og modtog en skideballe fra bænken.

Måske var det den, der et kvarter senere fik ham til at skifte gear igen og vise sin store værdi for FCK’s offensiv. Med største selvfølge og fint overblik stak han nemlig Wind fri i feltet, og han kunne ubesværet runde keeper Lawrence og lægge en afgørende kasse ind i hans mål.

FCK-spillerne fik efter 2-0 scoringen også lige sendt en hilsen til en tidligere holdkammerat, der for nylig faldt om på banen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ti minutter før tid fik så sin store – mulige - afskedshilsen fra fanskaren, da han helt symbolsk blev skiftet ud med den mand, som formentlig skal prøve at udfylde hullet efter ham, sydafrikanske Luther Singh.

Han nåede at lægge op til en anden indskifter, Rasmus Højlund, der i kampens sidste minutter fra kort hold drønede bolden på overliggeren.