Nyt FCK-flop

FC København spillede uafgjort 1-1 mod Silkeborg søndag - endnu et dumt pointtab til Løverne, der endnu ikke har vundet i foråret i Superligaen

SILKEBORG (Ekstra Bladet): - En prekær situation, sagde Ståle Solbakken, da en rørt Pieros Sotiriou tog afsked med FCK-truppen ude på ‘Nummer 10’. Sotiriou blev skudt afsted til FC Astana; et salg, der længe havde ligget i kortene.

Prekær, eftersom en karantæneramt Dame N’Doye, en skadet Viktor Fischer samt Jonas Wind, der vist først gør comeback efter landskampspausen i april, hverken kunne gøre fra eller til i Superliga-opgøret mod tabellens ubestridte bundprop, Silkeborg.

Dertil taget in mente, at torsdagens hårde Europa League-kamp muligvis også stadig sad (lidt) i benene. Derfor måtte FCK-manageren i stedet søndag i Søhøjlandet sætte sin lid til den aktuelle duo i angrebet: Michael Santos og Mikkel Kaufmann - sidstnævnte til sin startdebut i FCK-trøjen.

Silkeborg og FCK præsterede en skidt start på foråret; begge mandskaber måtte nemlig forlade banen uden point i forrige runde. Hjemmeholdet skulle stadig forsøge at holde snor i både Hobro og Esbjerg for at undgå sidstepladsen i grundspillet, mens FCK absolut ikke kunne tåle flere unødige pointtab i striden om guldet.

Artiklen fortsætter under billedet.

Moberg bragte Silkeborg på 1-0. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Kent Nielsen slog fast i optakten, at det handlede om mandsmod på grønsværen, hvis Silkeborg-tropperne skulle gøre Esbjerg kunsten efter som løvedomptør. Det var dog FCK, der lagde bedst fra land på kunstgræsset; Santos havde et par chancer i Silkeborg-feltet indledningsvist, som han burde have eksekveret meget bedre.

Løverne sad ikke overraskende på spillet, som kampen skred frem, men hjemmeholdet lod sig ikke nøje med kontrastød, og den silkeborgensiske boldbehandling var bestemt ikke håbløs. Silkeborgs Junior Brumado sparkede på mål på kanten af FCK-feltet efter knap 10 minutter, mens midtstopper Kees Luijckx på et hjørnespark nær havde dirigeret kuglen i kassen; Karl-Johan Johnsson greb dog sikkert ind.

Gæsternes dominans blegnede mod slutningen af første halvleg, mens Silkeborg-spillerne moste på banens sidste tredjedel - især i duelspillet, hvor topholdet blev budt op til dans.

I det 35. minut gav det hårde slid pote for hjemmeholdet; En skidt clearing fra gæsterne på en standardsituation blev fluks sendt retur ind i farezonen foran FCK-målet. Her stod Silkeborgs Vegard Moberg klar på pletten og kunne kløgtigt blot sætte en listig yderside på kuglen med retning mod det lange hjørne.

1-0. Til Silkeborg! Hjemmeholdet, der nær var kommet på 2-0, inden dommer Anders Poulsen fløjtede til pause.

FCK’s Rasmus Falk var i den modsatte ende tæt på at udligne, men skuddet blev blokeret, og løverne blev i stedet pebet ud til pause af de medrejsende, ganske utilfredse FCK-fans.

Der ventede med garanti en dundrende Ståle-opsang.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jens Stage sikrede det ene point. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Silkeborg-keeper, Rafael Romo, diskede op med et par redninger i anden halvleg, og spørgsmålet var, hvor lang tid hjemmeholdets defensiv simpelthen kunne holde FCK-spillerne fra fadet?

Mohamed Daramy blev sat i spil på venstrekanten; tempo og kreative var ganske enkelt en mangelvare i første halvleg, men det blev der så sandelig lavet om på efter pausen.

Solbakkens tropper pressede på: En kæmpe afbrænder til Falk, der på en nedfaldsbold nær straffesparkspletten tonsede bolden over mål, mens ingen ringere end Andreas Bjelland hamrede et knaldhårdt langskud snert forbi mål. Det blev slideren Jens Stage, der bragte Løverne tilbage i opgøret med sin scoring til 1-1 efter et velorkestreret FCK-angreb.

Her kommer Silkeborg foran:

Hurtige, præcise pasninger mellem Falk, Santos og Kaufmann resulterede i, at Stage midt for mål uden de store problemer kunne udplacere Silkeborg-keeperen.

Men det skal nævnes, at Brumado nær havde slukket københavnernes håb totalt kort forinden med finurlige driblinger, et hurtigt træk og et resolut spark på kassen, som Johnsson dog afviste - indskiftede Jeppe Okkels ramte dertil stolpen med et fladt spark minutter senere efter endnu en Johnsson-parade.

Løverne ledte febrilsk efter løsninger i opgørets døende minutter, mens Kent Nielsens spillere, der havde genfundet gnisten, slog til, når en kærkommen omstilling bød sig.

‘Det er kun sejre, der TÆLLER!’ skreg FCK-fansene til slut, men det endte alligevel 1-1 i Silkeborg. Endnu et dumt pointtab - mens Ulvene på Heden er stukket af i front med ni point.

