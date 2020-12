Nyt forslag godkendt: Superliga-fans skal testes

Efterhånden er det længe siden, man har set noget, der minder om fyldte tribuner til Superliga-kampene, men nu er der måske en idé, som kan bane vej for, at der kan komme flere fans på stadion.

Det melder DBU i en pressemeddelelse, hvor man forklarer, at man ved benytte sig af de såkaldte hurtigtests før kampene, hvor man altså kan give adgang til dem, som ikke har spor af virusen i sig.

Første trin er allerede godkendt, og det handler om, at man udendørs kommer til at screene fansene til en række Superliga-kampe i begyndelsen af 2021. Her vil man både blive tjekket med den føromtalte hurtigtest, ligesom der også vil blive lavet en PCR-test, som også kaldes en laboratorietest.

Seks dage efter kampen skal der laves en ny PCR-test, så man kan tjekke den smittereducerende effekt af hurtigtesten. Ligesom man vil sikre sig, at forsøget ikke skaber yderligere smittespredning.

Det er en udvikling, som direktøren i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, glæder sig meget over, og han peger på, at det rummer 'fantastiske muligheder' for en genåbning for flere tilskuere til kampene.

- Muligheden for integration af alle test og vaccineresultater vil være en fantastisk løsning for oplevelsesøkonomien og for os, der samler mange mennesker til begivenheder. Dertil kan en hurtigtest være et supplement til laboratorietesten, som kan være med til at sænke smittetrykket i hele samfundet, siger Claus Thomsen.

Godkendelsen af projektet kommer fra De Videnskabsetiske Komitéer i Region Midtjylland.

Kvist giver FCK-chef ny rolle

- United var første gang

Økonomisk ekspert: Her famler Brøndby i blinde