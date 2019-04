Nyt kiks: Brøndby langt fra bronzen

ESBJERG (Ekstra Bladet): Brøndbys medaljedrøm led Skærtorsdag endnu et knæk, da Esbjerg viste sig som et klart bedre mandskab og snuppede en fortjent 1-0-sejr.

Sejren burde egentlig have været større, da vestjyderne kørte Brøndby over i anden halvleg, hvor gæsterne aldrig formåede at skarphed, opfindsomhed eller vilje.

Præstationen må i den grad bekymre Martin Retov og co., og den viste med al tydelighed, hvorfor de forsvarende pokalmestre ikke har vundet i mesterskabslutspillet i år endnu.

Første halvleg udviklede sig hurtigt til en ørkenvandring, hvor det ene angreb efter det andet løb ud i sandet, når målfeltet var i sigte.

Esbjerg var marginalt bedre end gæsterne, og særligt Daniel Anyembe viste sin gennembrudsstyrke over for Anthony Jung, der igen lignede en mand, der har opgivet ævred på Vestegnen. Defensivt havde Anyembe også styr på butikken mod Ante Erceg.

Men det blev en første halvleg uden egentlige målchancer, og for at føje spot til spe, så forlød det fra gæsteafsnittet, at der kun var én fungerende ølhane, hvilket skabte en voldsom kø hos de tørstige Brøndby-fans.

Oplevelsen i køen var alligevel - med statsgaranti - mere underholdende end det, der foregik på grønsværen…

Der skulle gå ti minutter af anden halvleg, inden kampens første rigtige chance opstod. Brøndby formåede at sætte fem afleveringer sammen i rap, tillykke med det, og så havnede kuglen via et cutback hos en fri Ante Erceg i feltet, der afsluttede i det korte hjørne. Jeppe Højbjerg måtte trække en refleks frem, selv om han stod i den side af buret.

Heller ikke i den anden ende udviste Brøndby skarphed. Tværtimod.

Efter en times spil forærede Paulus Arajuuri en gylden mulighed til landsmanden Joni Kauko, da Brøndby-forsvareren håbløst clearede et indlæg tilbage i feltet, hvor den finske Messi lurede og bare kunne sige ’kiitos’.

Igen-igen denne sæson viste Kauko nemlig sin målnæse og bankede Esbjerg i front med sin ottende sæsonscoring.

Så smuldrede det ellers fuldstændig i Brøndbys skrøbelige defensiv, mens kampen skiftede karakter. Takket være Esbjerg, der satte et gear op.

Først blev en afslutning fra Mathias Kristensen reddet på stregen, inden værterne med 20 minutter igen fornemt kombinerede sig igennem Brøndbys træningskegler. Marvin Schwäbe trak en flot fodparade frem mod Carlo Holse i situationen.

Tredje skud i bøssen havde Jacob ’Lungi’ Sørensen, da han stod helt umarkeret på et frispark, men den unge midtbanespiller mistimede sit hovedstød, så bolden blev stødt ned i jorden og op på overliggeren. Det lugtede af en ydmygelse af Brøndby, men måltavlen viste stadig ’kun’ 1-0.

Brøndby formåede aldrig at skabe et tryk for udligningen, og kort før tid burde Adnana Tighadouini have lukket festen, da han var alene med Schwäbe med al tid i verden. Lejesvenden formåede dog at ødsle friløberen væk.

Kaukos enlige mål viste sig dog at være nok til tre point mod et tamt Brøndby-mandskab, og vestjyderne kan nu brøste sig af den tredje sejr mod Brøndby denne sæson.

Brøndby har nu fem point bagefter oprykkerne fra Esbjerg, der bare fortsætter med at imponere.

