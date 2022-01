Nyt stadion i Aarhus: Her er prisen

Udgifterne til AGFs nye stadion løber op i 585 millioner kroner.

Det bekræftede Kongelundens Sekretariat torsdag ifølge Århus Stiftstidende.

Det trecifrede millionerbeløb dækker udgifterne til at opføre det nye stadion og den samlede rådgivning i forbindelse med byggeriet.

Derudover er der udgifter for 65 millioner kroner til at rive det nuværende stadion ned og andre omkostninger til bygherrer, hvorfor de samlede udgifter for stadionprojektet ligger på over 600 millioner kroner.

Stadionprojektet er finansieret af donationer på 250 millioner kroner fra både Sallinge Fondene og Lind Invest, mens Aarhus Kommune ligeledes har spædet til med 250 millioner kroner.

Det nye stadion i Aarhus vil efter planen kunne rumme 20.00 siddende tilskuere, men tilskuereantallet kan blive udvidet til 24.000 med ståpladser.

Stadionprojektet forventes at stå færdig i enten 2025 eller 2026.

AGF åbner forårssæsonen i 3F Superligaen den 18. februar, når modstanderen hedder SønderjyskE på udebane.

