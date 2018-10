Nyt Superliga-chok: Brøndby-legende har sagt op

Nyoprykkede Vendsyssel skal have ny sportsdirektør. Det står klart, efter Mogens Krogh har opsagt sin stilling og har sidste arbejdsdag med udgangen af oktober.

- Det har været en rigtig svær beslutning – og det har været en fantastisk rejse, vi har været på sammen i de seneste halvandet år, men af personlige årsager har jeg valgt at opsige min stilling ved udgangen af oktober, lyder det fra Brøndby-legenden.

Superliga-klubben er godt i gang med at lede efter en afløser.

- Det er med stor beklagelse, at jeg har modtaget Mogens Kroghs opsigelse. Mogens har i sin tid i klubben udført et rigtig flot stykke arbejde og har en stor andel i, at Vendsyssel FF i dag er superligaklub – og jeg ønsker Mogens alt muligt held og lykke i fremtiden, lyder det fra bestyrelsesformand Jacob Andersen.

- Efter vi modtog Mogens’ opsigelse, igangsatte vi øjeblikkeligt en search efter en ny sportsdirektør – og vi forventer at kunne præsentere vedkommende indenfor 3-4 uger, siger han videre.

Krogh nåede kun at være i jobbet i lidt over et år. Det er uklart helt præcis, hvorfor Krogh har opsagt sin stilling.

