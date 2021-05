Nyt vanvid i Parken!

FC København sprudlede i første halvleg, men var tæt på at smide det hele på gulvet efter pausen mod et godt kæmpende AGF-hold

Sådan siger man velkommen tilbage på stadion - og velkommen tilbage i sølvkampen!

FC København kunne for første gang i denne sæson glæde sig over masser af mennesker i Parken, og ikke mange af de 10.365 tilskuere gik skuffede hjem.

Det skulle da lige være, hvis en enkelt eksil-århusianer havde sneget sig indenfor…

Til gengæld var kampen ikke god for nervesystemet hos de københavnske fans og træner Jess Thorup.

For FCK var tæt på at smide en 3-0-føring på gulvet, da Kevin Diks efter pausen scorede to gange efter hjørnespark.

Men de slap med skrækken og hentede en yderst spinkel 3-2-sejr i en medrivende affære.

Sådan faldt målene i Parken 1-0 Kamil Wilczek (7) Mohamed Daramy fandt en fri Viktor Fischer i AGF-feltet. Han sendte hurtigt bolden fladt videre ind foran mål, hvor Kamil Wilczek dukkede op som den første og med en sikker afslutning bragte FCK i front. 2-0 Victor Nelsson (17) Kamil Grabara gik galt i byen på et lumsk hjørnespark fra Fischer. Han boksede forbi bolden og ved bagerste stolpe kunne Victor Nelsson stange sin første FCK-scoring i kassen. 3-0 Jonas Wind (33) Casper Højer sparkede til Daramy i stedet for bolden, og dommer Peter Kjærsgaard pegede på straffesparkspletten. Jonas Wind var sikker, selvom Grabara kastede sig til den rigtige side. 3-1 Kevin Diks (57) FCK’erne tog sig en blunder på et hjørnespark fra Casper Højer, og det udnyttede Kevin Diks ved forreste stolpe. Grytebust fik hænderne på hovedstødet, men kunne ikke forhindre en reducering. 3-2 Kevin Diks (67) Kevin Diks viste igen, at han er en giftig mand ved hjørnespark. Hausner fik headet bolden ind i retning af hollænderen, der med ryggen til mål ekvilibristisk sendte bolden i nettet. Vis mere Vis mindre

Kampen viste FC Københavns to ansigter.

I første halvleg smadrede de AGF og viste, at de både kan slås og spille effektiv angrebsfodbold. I anden halvleg var de helt fra den og kunne hverken noget i den ene eller anden ende.

Stabiliteten mangler ganske enkelt, og Jess Thorups hold skal prise sig lykkelig for støtten fra tribunerne, da lokummet for alvor brændte.

Tilhængerne havde med længsel ventet på igen at kunne indtage deres hjemmebane, synge deres sange og juble over mål.

Der skulle kun gå syv minutter, før de fik det første, og 33 minutter inde i opgøret var københavnerne allerede foran 3-0.

Det lignede en afklapsning, men AGF viste stor moral.

Kevin Diks sparker håbet tilbage til AGF'erne. Foto: Lars Poulsen

David Nielsens mandskab kæmpede sig tilbage og var ikke langt fra at skabe endnu en vanvittig 3-3-kamp i hovedstaden.

For dem var opgøret i Parken en chance for at sparke sig tilbage i bronzekampen, men de skulle nok have haft en scoring mere for at have holdt liv i den drøm.

Der bliver næppe nogen medaljefest i landets næststørste by i denne sæson.

Derimod kan FC København nu øjne Brøndby i sølvkampen.

Rivalen fra Vestegnen har et forspring på fire point og en bedre målscore, men de skal stadig en tur til Parken, og der kan alt ske…

Kan FC København i de kommende kampe ramme 1. halvlegs niveau, kan sølvmedaljen og pladsen i Champions League-kvalifikationen godt skifte hænder.

Bliver det derimod niveauet fra anden halvleg, kan de glemme alt om sølv og den velkendte europæiske hymne i Parken.