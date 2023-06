OB afviser bud på Mads Frøkjær

Niks!

Det er, hvad OB har meddelt en vaskeægte engelsk traditionsklub, som har forelsket sig i Mads Frøkjær.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Championship-klubben Preston North End nemlig varmet transfermusklerne op, kastet sin kærlighed på den 23-årige offensive midtbanespiller og lagt et bud på Björn Wesströms skrivebord.

Et bud, den svenske fodboldboss hurtigt skubbede til side og afviste blankt uden så meget som at overveje at gå i forhandlinger med englænderne.

Danskeren har kun et år tilbage af sin aftale med fynboerne, og skal de have en god portion penge for ham, så er det ved at være nu, de skal trykke på knappen.

Preston sluttede sidste sæsons grundspil på en 12.-plads i Championship.

De er på markedet efter en type som Frøkjær, der i den forgangne Superliga-sæson var involveret i 11 kasser i 28 kampe.

Frøkjærs kontrakt med OB udløber til næste sommer. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Frøkjær er et produkt af akademiet i OB.

Han rykkede i 2014 til Odense som ungdomsspiller, og tre år senere skrev han under på en fast kontrakt med førsteholdet.

Siden udviklede han sig til at blive en etableret Superliga-profil.

Sportschef Björn Wesström har ellers haft fart på i sommerens vindue, der først lige er begyndt. Svenskeren har hentet syv spillere fra nær og fjern.

Jeppe Tverskov, hvis aftale udløb denne sommer, har for nyligt lavet en aftale med FC Nordsjælland. Han skiftede på en fri transfer fra OB.