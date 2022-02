OB-assistent færdig

OB skal på jagt efter en ny assistenttræner.

Peter Feher er nemlig blevet adskediget, hvilket den fynske klub oplyser på sin hjemmeside mandag aften. Begge parter har været enige om beslutningen, lyder det.

- Vi er blevet enige med Peter Feher om at stoppe samarbejdet. Vi takker ham mange gange for samarbejdet, og vi ønsker ham alt det bedste i fremtiden.

- I OB vil vi nu igangsætte et rekrutteringsforløb efter en ny assistenttræner, hvor vi søger klare kompetencer omkring objektive og datadrevne analyser i kombination med de øvrige træneropgaver.

Sport Fyn var tidligere på dagen fremme med historien, hvori det lød, at hovedpersonen ikke havde været til stede ved de seneste træninger i Ådalen, ligesom han ikke var at finde på bænken under søndagens kamp mod FCM.

