OB bekræfter: Tæt på salg af Minteh

OB er tæt på at sælge en af klubbens helt store profiler - offensivspilleren Yankuba Minteh.

Det bekræfter klubben på dens hjemmeside.

Det fremgår ikke, hvor den 18-årige gambier ender, men klubben skriver, at den 'i længere tid har været i tætte forhandlinger med en udenlandsk klub...'.

På grund af det forestående salg vil Minteh ikke være en del af truppen, der lørdag møder FC Midtjylland i Superligaen.

- Det er en svær beslutning, men med de risici og muligheder, der er i denne sag, har jeg konkluderet, at det samlet set er den bedste beslutning for OB, at han (Minteh, red.) sidder over til kampen mod FC Midtjylland, siger fodbolddirektør i OB Björn Wesström til klubbens hjemmeside.

Yankuba Minteh kom til den fynske klub i sommer. I 17 optrædener er det blevet til fire mål og seks assists.

