OB blev snydt i rødt drama

ODENSE (Ekstra Bladet): Selv om OB havde fordel af at være en mand i overtal i de sidste godt 20 minutter, formåede fynboerne ikke at hive den sejr hjem mod SønderjyskE, der kunne have sendt holdet op på en delt 3. plads side om side med Brøndby.

Men det burde være endt med tre point til hjemmeholdet.

Det lignede i hvert fald en oplagt fejl af linjedommeren, da han seks minutter inde i overtiden vinkede Sander Svendsen off-side, hvorfor dennes aflevering fra højre, hvorfor Mathias Greves efterfølgende scoring blev annulleret.

7337 tilskuere så på en dejlig sensommeraften giga-dramaet, der altså endte 0-0, selv om der efter udvisningen af gæsternes kaptajn, Johan Absalonsen som følge af to gule kort var tale om spil til ét mål – nemlig SønderjyskEs.

Marco Lund og Rilwan Hassan i aktion ved aftenens kamp.

Men Riddersholms tropper holdt stand – takket være dommerhjælpen og et par flotte redninger af Sebastian Mielitz.

Fra start var der tale om en meget taktisk forestilling, hvor sikkerheden bagude blev prioriteret højere end offensive satsninger. Derfor blev 1. halvleg også en meget chancefattig affære med utrolig mange opspilsfejl med et dramatisk højdepunkt som allerede efter et par minutter meget vel kunne have reduceret gæsterne til 10 mand.

Her leverede SønderjyskEs Mart Lieder nemlig et hovedløst alt for voldsomt angreb på hjemmeholdets kaptajn Janus Drachmann.

Men manden der endte i centrum og som forhadt af tilskuerne, dommer Sandi Putros, der ellers brugte sine kort mere end flittigt, nøjedes med at hive gult frem i den situation.

Så der kunne altså spilles med fuld besætning frem til Johan Absalonsen ufrivillige farvel midt i 2. halvleg.

Når det handler om det spillemæssige havde SønderjyskE kun, hvad man med god vilje, kan kalde én afslutning indenfor målrammen.

Det var et skud fra netop Absalonsen, men det havde hverken saft eller kraft til at blive nogen udfordring for OB-målmand Oliver Christensen.

I den anden ende af banen blev Sebastian Mielitz sat på et par prøver i den sidste del af 1. halvleg. Og første gang viste han mod ved at dykke ned i støvlerne på Bashkim Kadrii, som derfor ikke fik afsluttet tæt under mål.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det gjorde OB-angriberen til gengæld et par minutter før pausefløjtet.

Her røg Oliver Lund flot igennem i venstre side og serverede bolden for en fri Kadrii. Han fik også afsluttet og Mielitz var væk, men på vej ind over mållinjen ramte bolden Kees Luijckx, hvorfor den gik forbi i stedet for ind i nettet.

I 2. halvleg kom SønderjyskE noget friskere ud, og det resulterede faktisk i to gode muligheder indenfor de første tre minutter. Men først fik Rilwan Hassan ikke ordentlig ram på bolden, da han blev spillet fri på en lang aflevering fra Mads Albæk.

Og dernæst var Mart Lieder ikke skarp nok, da han fik serveret bolden på et sølvfad midt foran mål af Hassan. Afslutningen kom ikke til at volde Oliver Christensen problemer.

Siden kom der altså til at stå OB på næsten det hele – men fejldom og redninger endte som stopklodser.

