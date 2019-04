OB-chef om homoråb: - Jeg har oplevet det før

Det var ikke et enestående tilfælde, da en gruppe OB-fans råbte homofobiske slagsange mod Viktor Fischer under kampen mod FCK på Nature Energy Park søndag aften.

FCK-angriberen fortalte efter kampen, at det også var et problem, sidst han gæstede Odense, og Esbjergs målmand Jeppe Højbjerg måtte lægge ører til lignende tilråb under en pokalkamp i februar.

Det var da heller ikke første gang, at OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen, oplevede de krænkende ord fra hjemmepublikummet, siger han til Ekstra Bladet.

- Når vi nu bliver gjort opmærksom på det igen og igen, så kan jeg måske godt nikke genkendende til, at jeg har oplevet det før, hvor jeg også ved, at vores fanklub har været oppe og forsøgt at dæmpe de her ting.

Burde I ikke have gjort noget mere, når nu I kender til problemet?

- Vi har også tidligere været i dialog med vores fans og gennem vores fanklub forsøgt at lægge problemet ned og få det stoppet.

Skal mødes med fanklub

Søndagens episode skabte overskrifter, fordi Viktor Fischer i flere interviews efter kampen ikke lagde skjul på, hvorfor han sendte en hilsen til OB's fans umiddelbart efter slutfløjtet.

Og sagen har fået OB-ledelsen til at tage affære allerede mandag formiddag, efter de tog afstand fra episoden på Twitter sent søndag aften.

- Jeg er på vej til møde med vores officielle fanklub, hvor vi skal have kigget på, hvordan vi sammen kan løse det her issue - velvidende at det ikke er dem, der står bag. Det er vigtigt for mig at sige. Men det er vigtigt, at vi får kigget på selvjustitsen på tribunen, selvom de kæmper meget for at holde det nede.

- Vi skal gøre opmærksom på, at det faktisk kan have konsekvenser for klubben, når der er fans, der vælger at ytre sig på den måde. Det vil vi ikke acceptere, og det skal vi ikke acceptere, siger Jack Jørgensen uden at kunne præcisere, hvem der står bag tilråbene i Odense.

Kan få konsekvenser

Sagen kan få konsekvenser for OB, hvis dommeren har indberettet noget i sin rapport, eller hvis Fodboldens Disciplinærinstans selv tager sagen op. Jack Jørgensen ved ikke, om der bliver en sag, men han lægger ikke skjul på, hvordan OB vil straffe folk, der går over stregen.

- Det står jo også i stadionreglementet i Superligaen, at man ikke må ytre sig krænkende, og det vi som klub kan gå ind og vurdere på, om der er nogle, der skal have nogle kampes karantæne, hvis de bliver taget i noget som eksempelvis de her tilråb i går, siger han.

Man skal dog ikke forvente, at de personer, der ytrede sig mod Viktor Fischer søndag, bliver straffet på efterbevilling.

- Vi kigger fremad. Det løb er kørt. Det vigtigste for mig er at appellere til deres sunde fornuft. Vi skal have folk til at tænke sig og reflektere over konsekvensen af deres gerninger. Og at det både kan få konsekvenser for dem selv og for klubben.

- Vi glæder os over, at der var så mange på stadion, og så er det brandærgerligt, at så lille en gruppe skal løbe med opmærksomheden. Det er vi ikke tjent med, siger han.

Jack Jørgensen vurderer, at der er tale om en gruppe på 20-30 personer, der stod bag tilråbene i søndagens kamp mellem OB og FC København.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Fodboldens Disciplinærinstans, men de er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

