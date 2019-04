OB-fans tager afstand fra homo-hån

Søndag aften valgte en større gruppe OB-fans at synge homofobiske smædesange mod Viktor Fischer under klubbens Superliga-kamp mod FC København, og det har nu fået OB's officielle fanklub 'De Stribede' til at tage afstand fra opførslen på tribunen.

Det sker på fanklubbens hjemmeside i en skrivelse, der ligeledes har FCK's officielle fanklub, FCKFC, som afsender.

'Under gårsdagens kamp mod FCK var der på RMN-tribunen en episode, hvor en gruppe tilskuere sang mod Viktor Fischer, at han er homo', indleder de og understreger, at de homofobiske sange ikke blev startet fra officielt hold.

'Det er vigtigt for De Stribede at gøre opmærksom på, at det ikke er en sang, der blev startet af os, og vores mand i capotårnet forsøgte aktivt at starte en ny sang for at overdøve det, hver gang denne sang mod Fischer blev startet op.

'Vi som fanklub kan ikke holde styr på, hvad der bliver råbt eller sunget på hele RMN-tribunen, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad der står i vores magt for, at tilråb som disse bliver stoppet fuldstændigt, da vi hverken kan eller vil acceptere dette.'

'Sammen med FCK’s fanklub FCKFC tager De Stribede stærkt afstand fra homofobiske og racistiske sange og andre diskriminerende tilråb. Vi håber selvfølgelig på, at Superligaens andre fanklubber vil støtte op om dette, så vi sammen kan få sat en stopper for det', lyder det på fanklubbens hjemmeside.'

På FCK's officielle hjemmeside tager man mandag morgen også afstand fra homofobi og skriver, at man vil hjælpe OB i deres interne undersøgelse af sagen. En undersøgelse, som OB ikke selv har meldt noget ud om.

'Til søndagens kamp i Odense oplevede vi desværre, at der var homofobiske tilråb rettet mod Viktor Fischer. F.C. København bakker Viktor Fischers og øvrige spilleres udtalelser efter kampen 100 procent op og tager klar afstand til alle former for homofobi.'



'Vi har efter kampen evalueret situationen og sender vores observationer videre til OB for at bistå dem i deres interne undersøgelse af sagen. Vi ved, at alle i Odense Boldklub, præcis som vi, tager afstand fra homofobi, og derfor vil vi hellere bruge energien på løsninger end indberetninger mod klubben', skriver FC København.

Superligaens førerhold vil desuden tage en snak med egne fans for at komme problemet til livs.



'Vi vil ligeledes tage en dialog med vores egne fans og opfordrer også alle andre klubber og øvrige interessenter i dansk fodbold til at tage en konkret diskussion om den her problemstilling, så ingen længere skal høre på den slags tåbeligheder på de danske fodboldstadioner - og selvfølgelig heller ikke andre steder'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med formanden for OB's fanklub, men han ønsker ikke at uddybe yderligere eller svare på opfølgende spørgsmål. Heller ikke OB er vendt tilbage på vores henvendelse, men på Twitter tog klubben ligeledes afstand fra tilråbene sent søndag aften.

@Odense_Boldklub tager naturligvis stærkt afstand fra homofobiske tilråb. Vi er godt klar over, at fodbold kalder på de store følelser, og man kan blive sur, vred og skuffet. Men vi vil ikke acceptere tilråb, som har homofobisk, racistisk eller diskriminerende karakter. — Odense_Boldklub (@Odense_Boldklub) 7. april 2019

