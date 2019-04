OB: Fischer eskalerede homofobiske tilråb

FC København-spilleren Viktor Fischer kan på en uhensigtsmæssig måde have medvirket til at eskalere homofobi-sagens omfang.

Sådan lyder en af bemærkningerne fra Fodboldens Disciplinærinstans i sagen om homofobiske sange fra OB-fansene i søndagens superligakamp mellem OB og FCK.

OB blev fredag straffet med en bøde på 25.000 kroner. Det samme blev Brøndby i en lignende sag om homofobiske tilråb.

I kendelsen har OB også fået lejlighed til at forklare sig i sagen, og den fynske fodboldklub oplyser, at Fischers gestikuleren femdoblede omfanget af fans, der sang.

OB kommer med følgende punkter i redegørelsen:

- At OB oplevede, at en lille gruppe på 4-6 personer inden FC Københavns scoring deltog i smædesange mod Viktor Fischer.

- At det i forbindelse med FC Københavns scoring eskalerede på baggrund af Viktor Fischers gestikuleren mod publikum, hvorefter det vurderes, at mellem 20-30 personer deltog i sangene.

Fodboldens Disciplinærinstans bemærker vedrørende sanktionsfastsættelsen til OB følgende:

- At der i OB's tilfælde er tale om et førstegangstilfælde af sager af den pågældende karakter, samt at FC København-spilleren Viktor Fischer med sin gestikuleren mod OB's fans umiddelbart efter FC Københavns scoring på en uhensigtsmæssig måde kan have medvirket til at eskalere sagens omfang.

Men disciplinærinstansens formand Jens Hjortskov understreger, at det ikke handler om, at Fischer selv kan gøres til ansvarlig for episoden.

- Det forholder vi os slet ikke til, siger Jens Hjortskov.

Han fortæller, at det kun handler om sanktionens størrelse.

- Det handler om, at når man fastsætter en sanktion, så kigger man på, om der er skærpende eller formildende omstændigheder.

- Ud fra indberetninger har vi vurderet, at før scoringen og gestikulationen var det kun et fåtal, der sang, og efter gestikulationen var det langt flere.

- Vi kan ikke udelukke, at det har haft betydning for, at det eskalerede, fordi mange flere følte sig provokeret. Vi har vurderet, at det er en formildende omstændighed, uddyber Hjortskov.

