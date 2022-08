OB giver plads til tidligere Brøndby-spiller

Besar Halimi bliver af de fleste Brøndby-fans nok husket for en uheldig rolle i skæbneskampen mod AC Horsens i 2018.

Halimi smed bolden væk, der igangsatte angrebet, hvor Kjartan Finnbogason slukkede mesterskabsdrømmen.

Nu får kosovoeren muligheden for at tilkæmpe sig en ny chance i Superligaen, da han skal vise sig frem hos OB de kommende dage

Andres Alm og OB er nødt til at handle på den dårliger sæsonstart, der blot har kastet et enkelt point af sig i fire kampe FOTO: Lars Poulsen

27-årige Besar Halimi har siden Brøndby repræsenteret klubber som Mainz 05, SV Sandhausen og senest Riga FC, men i den kommende periode skal han imponere Andreas Alm & co på Ådalen i Odense.

Dårlig sæsonstart

'Striwerne' har blot høstet et enkelt point i fire Superliga-opgør denne sæson og leder nu efter forstærkninger til at vende klubbens dårlige sæsonstart.

Her har klubben rettet blikket mod den gamle kending, der står noteret for 12 mål i 63 kampe for Brøndby.

- Formålet er at lære hinanden at kende og se på de mulige betingelser for en aftale mellem parterne, siger Björn Wesström til klubbens egen hjemmeside, der er fodbolddirektør i OB.

Besar Halimi har spillet 32 landskampe for Kosovo og står lige nu uden kontrakt.