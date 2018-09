OB-helt skadet da han scorede i storsejr

ODENSE (Ekstra Bladet): - Surrealistisk!

Jakob Michelsen og Bo Henriksen sagde det begge og uafhængigt af hinanden. De var rørende enige, men det var unægtelig sjovere at være OB-træner og afsender.

Tavlen sagde 4-0. Virkeligheden er, at det var en helt lige kamp i 82 minutter. Så scorede OB til 2-0, og resten er rå målscore og statistik.

Det, der til gengæld var vigtigt, var hjemvendte Bashkim Kadriis resolutte aftræk efter ti minutter. Københavneren overvejede intet – han hamrede bare kuglen i kassen, og så var OB for en sjælden gangs skyld på sejrskurs.

- Jeg tror, det var et vigtigt mål for os, siger den fynske helt efter opgøret.

- At vi endelig kom foran gav og en smule ro – men også en anelse nervøsitet, for jeg synes, vi lige trak os en anelse for meget tilbage i nogle perioder, hvor vi godt kunne være kommet lidt op. Men vi kriger den hjem, og en fantastisk indsats af folkene nede bagi. Jeg synes ikke, det kun er os oppe foran, der skal have ros i dag. Forsvaret skal roses endnu mere, siger Bashkim Kadrii.

Når du kigger på kampen – er det så ikke mærkeligt at have vundet 4-0?

- Jo, i forhold til spil kan man godt sige det, men vi er altså kyniske i dag. Vi sparker alt ind, og det har vi ikke gjort i mange andre kampe. Det er vigtigere at vinde end at spille godt!

Tror du, det er et vendepunkt for jer?

- Det må vi se i de næste par kampe. Jeg håber da, sejren giver os mere tro på tingene, mere selvtillid og frigjorthed, siger den 27-årige, der i den grad går forrest.

- Tillid betyder alt. For det meste får den en til at blomstre og spille godt, og jeg synes også, det går fint. Jeg skal bare kunne spille lidt længere. Jeg fik problemer med et spændt forlår i dag allerede efter ti minutter – faktisk lige inden, jeg scorer, afslører manden, der holdt til 70 minutter på banen.

- Det har været fantastisk at vende tilbage og overvældende, hvor godt fansene har taget imod mig. Det er bare skønt og dejligt. Det er ikke fordi, vi ligger i top tre, det ved vi. Det er nemt at sige, men vi skal bare tage en kamp ad gangen.

Hvad synes du, holdet er til?

- Jamen, jeg synes holdet er til top seks, det er det da. Men det er nemt at sige – vi skal også vise det. Det er ligegyldigt, hvad jeg føler og tror. Vi skal vinde kampe. Men der er masser af kvalitet i holdet og et godt mix mellem unge og gamle.

Du kommer med en masse drive og tro på tingene. Kan du mærke, det smitter?

- Det håber jeg da. Jeg håber, det kan blive rigtig vigtigt for holdet, og jeg er kommet for at tage en masse ansvar og for at hjælpe OB fremad. Der er kommet en masse unge spillere, der ikke var her, da jeg spillede i OB første gang. Det er en anderledes situation for mig.

Er du blevet en af de gamle nu?

- Narj, ikke en af de gamle, vel… Men jeg er da lidt deroppe ad.

Midaldrende?

- Lige præcis, haha. Det er en anden rolle for mig, end det har været i mine tidligere klubber, så der er andre ting, jeg skal tænke på.

Og så har Jakob Michelsen så også prøvet at vinde på stadion i Odense. Som OB-træner…

- Det var sgu egentlig meget sjovt. Når der står 4-0 på tavlen, skal man være glad, og det er vi selvfølgelig også. Det er vel den dårligste kamp på bolden, vi spiller i år. Vores første halvleg i Esbjerg var nok det bedste, vi har spillet – men den kamp tabte vi som bekendt.

- Jeg har da også været ved at blive træt af at høre på mig selv, når jeg turnerer rundt og hævder, vi har præsteret godt i de andre kampe. Så har vi ikke fået sejren, og den får vi i dag. Det er det vigtigste, understreger Jakob Michelsen.

Se også: OB smadrer Horsens i storsejr

Se også: Det kaldes krise, Brøndby: Her bliver I totalt udstillet

Se også: Vanvid i svensk storklub: Samme spiller scorer to mål på 16 sekunder