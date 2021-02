OB henter Bashkim Kadrii

Superliga-klubben OB styrker offensiven med Bashkim Kadrii, der ad to omgange tidligere har huseret i den fynske klub.

Han har fået en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2024.

Det oplyser klubben på Twitter.

Selvom transfervinduet smækkede i for en uge siden, kan OB hente Bashkim Kadrii, fordi han kommer på en fri transfer efter et ophold i saudiarabiske Al-Fateh.

Til stor glæde for sportschef Michael Hemmingsen.

- Der er ingen tvivl om, at Bashkim Kadrii er en spændende spiller. Han er meget bevægelig og teknisk stærk, og når det også er kombineret med et giftigt spark, kan han gøre ondt på mange hold, siger han.

Hovedpersonen ser også frem til sit tredje ophold i Odense.

- Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg glæder mig til at komme ud og spille. Odense er et sted, hvor jeg har været over to omgange, og hvor jeg har haft en masse succes, så jeg glæder mig og håber, det kan gentage sig.

- Jeg har haft så mange gode oplevelser med OB, hvor jeg kom som en ung knægt for mange år siden, og jeg har derfor også fulgt klubben, når jeg ikke har været her, så det er en klub, der betyder rigtig meget for mig, siger Bashkim Kadrii til klubbens hjemmeside.

Artiklen fortsætter under tv-klippet..

Med Kadrii-handelen slutter OB sig til listen over de mere markante handler denne vinter. Her kårer vores panel de øvrige i det netop lukkede transfervindue.

Kadrii var en stor profil hos OB og nåede at få landsholdsdebut mod Skotland i 2011, inden han skiftede til FC København i 2014. Her blev det ikke til lige så stor succes, og efter lejeophold i amerikanske Minnesota United og Randers FC vendte han retur til OB i 2018.

Herfra skiftede han til Al-Fateh i januar sidste år for godt og vel ti millioner kroner. Han fik ved den lejlighed en kontrakt gældende for to og et halvt år, men den er altså ophævet før tid.

29-årig Bashkim Kadrii står noteret for 169 kampe og 40 mål for OB og skal i foråtet forsøge at hjælpe Jakob Michelsens tropper op i top seks, der giver adgang til mesterskabsslutspillet.

OB er i skrivende stund nummer otte. Fem point fra Sønderjyske på 6. pladsen.

