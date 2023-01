OB henter midtbanespiller i Slovakiet

OB har præsenteret vinterens første køb og får nu tilført nyt blod til midtbanen.

Alen Mustafic, der kommer fra Slovan Bratislava i Slovakiet, og som OB har købt fri af sin aftale, har fået en kontrakt frem til sommeren 2026 i Odense.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Den 23-årige midtbanespiller gennemgik torsdag sit lægetjek i OB, inden han satte sin underskrift. fredag formiddag.

- Alen har de kvaliteter, vi søgte på 6’er-positionen. Han har et stort løbepensum, og han er god til at sætte sine holdkammerater i scene på både kort og lang afstand, siger fodbolddirektør Björn Wesström.

Den nye mand i striber er glad for at have fået sin fremtid på plads.

- Jeg har hørt meget godt om klubben, og jeg har hørt, at fansene er rigtig, rigtig fede, siger han.

- OB er en stor klub med høje ambitioner, og jeg vil give alt, hvad jeg har for den her klub. Men samtidigt er alt nyt for mig: Et nyt land med ny kultur og nye mennesker, så lige nu glæder jeg mig bare til at møde mine holdkammerater og klubbens fans.

Tidligere i januar vinkede OB farvel til profilen Armin Gigovic, der valgte ikke at forlænge sin aftale og i stedet drog til FC Midtjylland.

Det er et hul, som Alen Mustafic nu skal udfylde.