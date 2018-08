OB kickstarter sæsonen med sejr i klassiker

Trods mange sæsoners adskillelse har Vejle stadigvæk et kæmpe fynsk kompleks.

Det er 20 år siden, at østjyderne sidst har slået OB på egen bane.

Denne historiske kendsgerning udnyttede gæsterne ikke kun til at få lukket ned for krisesnakken og sikre sig sæsonens første sejr takket være et gavmildt Vejle-forsvar.

Sejren i Vejle var fynboernes første udesejr siden 29. oktober 2017 i Aalborg, hvor AaB blev slået med 2-0.

Først så Rasmus Lauritsen skidt ud, da den ene Laursen sendte bolden tværs igennem hjemmeholdets forsvar til en anden Laursen.

Dermed bragte Ryan Laursen for første gang i den nye sæson OB i spidsen. Det skete med en behersket inderside, der blev sat på et indlæg fra backkollega Jacob Barrett Laursen.

Det blev dobbelt op til gæsterne, da Pavol Bajza igen afslørede store problemer med at komme ud i feltet ved en dødbold og overtiden lagt til første halvleg kunne Jeppe Tverskov bringe OB på 2-0.

Vejle følte sig imellem de to fynske mål med rette snydt, da topscorer Allan Sousa blev væltet i feltet.

TV-billedet viste, at Jeppe Tverskov skubbede ham på hoften, men dommer Michael Johansen mente, at det diskrete skub var ren film og gav i stedet Vejles topscorer en advarsel.

OB lod det ene af ugens indkøb, hollænderen Ramon Leeuwin starte på banen, men få minutter før pausen måtte han lade sig udskifte. Midt i halvlegen havde han fået behandling på banen.

Inden da nåede nyindkøbet ikke at vise alverden, men han dirigerede utroligt meget.

Da den tidligere Utrecht-spiller blev udskiftet med Marco Lund, tog han sig til skulderen.

OB's normale anfører, Kenneth Emil Petersen, som burde have været den naturlige afløser, var smidt ud af OB's trup til opgøret måske som et signal til omverdenen om, at den 33 årige anfører er billigt til salg i tranfervinduets sidste uge.

De sidste 45 minutter handlede for fynboernes vedkommende mest om at forsvare føringen, og det havde man ikke de store problemer med, selv om Vejles træner Adolfo Sormani med tre udskiftninger forsøgte at ændre på tingenes tilstand.

Bortset fra den livlige Allan Sousa var hjemmeholdet yderst tamme, når de nærmede sig Sten Michael Grytebusts mål.

Vejle er efter ellers fint start på papiret gået i stå, og oprykkerne har faktisk kun vundet premierekampen mod Hobro.

Vejle har ikke vundet siden første runde og nærmer sig bunden. Foto: Claus Fisker/Scanpix

