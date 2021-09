OB lægger afstand til bunden

Efter seks kampe uden sejr var der forløsning i OB mandag aften.

På hjemmebane snuppede den fynske superligaklub en 2-1-sejr over trængte Sønderjyske og fordoblede dermed antallet af sæsonsejre.

Sejren sender OB op på en syvendeplads lige uden for det fornemme selskab i top-6. Fynboerne har skrabet ti point sammen, og der er dermed ni point ned til Vejle Boldklub på sidstepladsen.

Hos Sønderjyske kradser krisen fortsat. Holdet, som siden sommer har været under ledelse af den tyske træner Michael Boris, har blot hentet fem point og er næstsidst i tabellen.

Selv om kampen begyndte særdeles chancefattigt, stod der 2-1 til hjemmeholdet ved pausen.

Begge mandskaber slap for alvor tøjlerne efter den første halve time, og i den sidste time producerede de to hold masser af chancer.

OB-backen Jørgen Skjelvik og midtbanespiller Mads Frøkjær scorede fynboernes mål, inden Sønderjyske-midtbanespiller Daniel Prosser reducerede.

Sønderjyske kom ellers bedst fra land i opgøret, som lignede en lidt nervøs og låst forestilling.

Det var dog OB, der kom i front efter 29 minutter, da Jørgen Skjelvik sparkede en bold lidt heldigt i mål, da hans afslutning ramte Sønderjyskes Emil Holm og snød Lawrence Thomas i målet.

OB slog Sønderjyske med 2-1. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Herefter gik det stærkt. OB-midtbanespiller Mads Frøkjær udbyggede føringen ni minutter senere, og det skete endnu en gang efter en afretning fra en Sønderjyske-spiller.

Kort før pausen reducerede Daniel Prosser for Sønderjyske, da midtbanespilleren med et tørt hug fra den ene side af feltet scorede for tredje kamp i træk.

Anden halvleg skulle vise sig at blive et sandt chancehav, men i modsætning til første halvleg manglede skarpheden fra de to mandskaber.

Blandt mange chancer havde Frøkjær efter 70 minutter en stor mulighed for at blive dobbelt målscorer, men hovedstødet blev reddet på stregen.

Få øjeblikke senere havde Sønderjyske-angriberen Abdulrahman Taiwo chancen for at udligne, men angriberen forsømte friløberen.

Samme Taiwo var tæt på få minutter før slutfløjt, da han kom til et hovedstød tæt under mål, men Hans Christian Bernat i OB-kassen reagerede hurtigt og afværgede.