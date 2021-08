OB og Silkeborg deler i jævnbyrdig affære

OB og Silkeborg IF spillede søndag 1-1 på Nature Energy Park i en jævnbyrdig affære, hvor ingen af de to mandskaber for alvor kan være utilfredse med udfaldet.

Dermed er Silkeborg stadig ubesejret i Superligaen, mens OB ikke har vundet siden første spillerunde.

Silkeborg har syv point på femtepladsen og to point ned til OB på syvendepladsen.

Mart Lieder og Nicklas Røjkjær stod for kampens to scoringer.

Det var en første halvleg, der indledte enormt chancefattigt, og begge mandskaber så ud til at se hinanden an i de første 30 minutter.

Der kunne dog nemt have faldet to scoringer i første halvleg. Begge hold havde en stor chance, men både Silkeborg-angriberen Nicklas Helenius og OB-angriberen Bashkim Kadrii brændte på det skammeligste.

En jævnbyrdig første halvleg sluttede derfor 0-0.

OB indledte anden halvleg bedst, og det gav pote, da angriberen Mart Lieder udnyttede en grum forsvarsfejl fra gæsternes venstre back, Gustav Dahl. Forsvarsspilleren missede en clearing, som Lieder flot udnyttede.

Herefter kom Silkeborg bedre med i kampen, og OB trak sig længere tilbage på banen, hvorfra mandskabet forsøgte at holde stand og lukrere på omstillinger.

Det trak op til en udligning, da gæsterne var klart bedst i kampens sidste 20 minutter, og det skulle da også lykkes de rødklædte silkeborgensere at få udlignet.

Den indskiftede kantspiller Nicklas Røjkjær bragte køligt balance i regnskabet efter 82 minutter.

Efterfølgende pressede Silkeborg fortsat på, men flere scoringer kom der altså ikke i opgøret, hvorfor begge mandskaber måtte nøjes med et enkelt point.