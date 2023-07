OB-profil har forsøgt at tvinge skifte igennem

Mens cheftræner Andreas Alm prøver at få en ny OB-trup til at hænge sammen, er der problemer med en af sidste sæsons store profiler.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Emmanuel Sabbi nemlig forsøgt at tvinge et skifte igennem. Blandt andet ved at træne alene på træningsanlægget, mens resten af fynboerne har trænet sammen den forgangne uge.

Og så har han flere gange - på både fransk og engelsk - delt kryptiske budskaber på det sociale medie X, som indtil for ganske nyligt gik under navnet Twitter.

Torsdag formiddag skrev amerikanske Sabbi eksempelvis en sætning, der kan oversættes til: ‘Jeg er så træt af det her lort’.

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at den vævre kantspiller, der i den forgangne sæson var involveret i 12 kasser på 19 kampe, skulle være utilfreds med, at OB har afvist et bud på ham.

Annonce:

Boss bekræfter

Og netop et 'nej tak' til et bud bekræftede sportsdirektør Björn Wesström så i kølvandet på Brøndby-kampen søndag aften, hvor sagen om Sabbi var et tema i den såkaldte mixed zone.

- Vi har afvist bud på ham. Vi må se, om han bliver solgt, men det handler om, at alle parter bliver enige. Gør vi det, bliver der en transfer, og hvis ikke har vi en god spiller i OB.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jens Dresling

Vraget til truppen

Tidligere søndag slog svenskeren fast over for Ekstra Bladet, at Sabbis fravær til træning skyldtes personlige årsager, og at forventningen var, at han var tilbage i træning sammen med resten af holdet mandag.

Det var dog ikke muligt at indhente en kommentar fra Wesström om, at fraværet kunne tyde på et signal fra Sabbi om et ønske om et skifte.

Andreas Alm var søndag ikke meget for at tale om sagen og henviste til sin sportsdirektør.

- Jeg har ikke sociale medier, så jeg tænker, at jeg må snakke med ham (Sabbi, red.). Men spørg Björn. Det er ham, der har mest dialog med spillerne om det, du taler om, sagde Alm til pressen.

Annonce:

I torsdags var Sabbi at finde i Ådalen, men han luntede primært for sig selv. Og løftede jern i styrkelokalet.

Træner ikke

Mandag er han ganske rigtigt til stede på OB's træningsanlæg, men grundet problemer med lysken, som Alm også løftede sløret for søndag, træner han ikke.

For anden kamp i streg var den 25-årige amerikaner ikke udtaget til OB-truppen, da Brøndby blev slået med 2-1 på Vestegnen. Mod Randers var det også tilfældet.

Fra 2018 til og to år frem var Sabbi en stor profil for Hobro, og januar 2020 slog OB kløerne i ham.

Ekstra Bladet har forsøgt at få kontakt til Sabbi samt hans bagland - Avid Sports Group - men det har ikke været muligt.