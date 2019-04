OB reagerer efter homo-råb mod Viktor Fischer

Bølgerne gik højt under og efter kampen mellem OB og FC København søndag aften. Specielt mellem hjemmeholdets fans og Viktor Fischer.

Undervejs i kampen var FCK-angriberen flere gange genstand for homofobiske smædesange fra en del af OB's fans, og Fischer kvitterede med en hilsen, der ikke var til at tage fejl af, da Dame N'Doye scorede kampens eneste mål efter 77 minutter.

Sent søndag aften gik OB så til tasterne for at tage afstand fra den del af klubbens fans, der fandt homo-råbene passende.

@Odense_Boldklub tager naturligvis stærkt afstand fra homofobiske tilråb. Vi er godt klar over, at fodbold kalder på de store følelser, og man kan blive sur, vred og skuffet. Men vi vil ikke acceptere tilråb, som har homofobisk, racistisk eller diskriminerende karakter. — Odense_Boldklub (@Odense_Boldklub) 7. april 2019

'Odense Boldklub tager naturligvis stærkt afstand fra homofobiske tilråb. Vi er godt klar over, at fodbold kalder på de store følelser, og man kan blive sur, vred og skuffet. Men vi vil ikke acceptere tilråb, som har homofobisk, racistisk eller diskriminerende karakter', skriver klubben uden at komme nærmere ind på, om tilråbene vil udløse nogen form for sanktion.

Viktor Fischer lagde efter kampen ikke skjul på, hvad han mente om tilråbene.

- Det blev sunget derude sidste gang, vi spillede her. Fint nok. Det blev så gentaget flere gange i dag, og nu er det ikke, fordi jeg skal være en eller anden helt og tage den der dirigentstok, men så må de også bare finde sig i – ligesom mine kære venner i Aarhus – at der kommer en reaktion, siger Viktor Fischer.

- De bruger det for at vinde, det kan de ikke! Jeg vinder alligevel, og så må de finde sig i at få en reaktion de skodhoveder, der synes, at det i 2019 virkelig er en nedværdigende sang… Det er jo helt gakgak. Kom nu videre!

Du kan læse hele interviewet med Fischer her.

Den tidligere OB-spiller Mathias Jørgensen, der nu spiller i USA, bekræftede efter kampen, at det ikke er første gang, Viktor Fischer kaldes 'homo' i Odense.

Sidste gang FCK var på besøg i Odense, spillede jeg. (Fun fact) men den er god nok. Hele 90 minutter endda.

Under kampen ville jeg lyve hvis jeg sagde jeg ingenting hørte. Men desværre hørte jeg en hel tribune i Odense, synge homofobiske sange om Viktor Fischer. Desværre! — Mathias Jørgensen (@mattiijoe25) 7. april 2019

Ekstra Bladet forsøger i løbet af mandagen at få en uddybende kommentar fra OB og fra Fodboldens Disciplinærinstans for at få klarlagt, om sagen vil få konsekvenser for OB eller klubbens fans.

Viktor Fischer blev udsat for tilråb i kampen mod OB, som FCK vandt 1-0. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

