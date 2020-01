OB sælger profil til succeshold

OB's hollandske forsvarsklippe Ramon Leeuwin er blevet solgt til AZ Alkmaar.

Det oplyser den fynske klub i en pressemeddelelse.

Den hollandske klub er i skrivende stund placeret på andenpladsen og har sikret sig spilleren på en kontrakt, der udløber om halvandet år.

Prisen er ikke oplyst, men i meddelelsen oplyser OB's sportsdirektør Jesper Hansen, at klubben har fået en tilfredsstillende sum for Leeuwin.

- AZ Alkmaar kom med et godt tilbud på ham, og så vil vi naturligvis ikke stå i vejen for et skifte hjem til Holland, hvor han får mulighed for at være mere sammen med sin familie. Ydermere kommer han altså hjem til et tophold, som overvintrer på andenpladsen i Æresdivisionen og kun er tre point efter Ajax Amsterdam. Så det er en fin sportslig udfordring for ham samtidigt med, at vi har fået en god pris for ham, siger OB's sportsdirektør Jesper Hansen i pressemeddelelsen

Artiklen fortsætter under billedet...



Ramon Leeuwin er færdig med at juble mod Brøndby lige foreløbigt. Foto: Jens Dresling Foto: Jens Dresling

Forsvarsspilleren er også meget tilfreds med sit skifte.

- Det er en fantastisk klub, jeg kommer til. Det er et tophold i Holland, og jeg er beæret over, at de vil have mig til klubben. Det bliver stort for mig at spille der, hvor de er med helt fremme i den hollandske liga, med i pokalturneringen og stadig lever i Europa League. Jeg kender mange af deres spillere, og flere af dem er også på det hollandske landshold, siger Ramon Leeuwin i meddelelsen.

Den hollandske forsvarsspiller havde været i OB siden august 2018, hvor han kom til fra FC Utrecht.

Spilleren har taget mange gode minder med sig fra HC Andersens fødeby.

- Alle i og omkring klubben var søde og venlige overfor mig, da jeg kom hertil og hjalp mig på plads. Jeg har altid følt mig godt tilpas i Odense og har nydt at bo i byen. Til fansene vil jeg sige tak for en utrolig støtte. De gav mig en dejlig velkomst fra dag et, og det vil jeg aldrig glemme. Desuden skal der lyde en kæmpe tak til mine gamle holdkammerater, trænere og alle andre i OB.

Jesper Hansen foretager i disse dage sine sidste transfers for OB, da han efter dette transfervindue overlader tøjlerne til OB's nye sportsdirektør Michael Hemmingsen.