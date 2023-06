OB sender Minteh til Newcastle i rekordsalg

En af OB's største profiler ryger til Premier League.

Mandag aften skriver OB på sin hjemmeside, at man har solgt gambieren Yankuba Minteh til den store engelske klub Newcastle.

OB kalder salget for 'klubbens største transfer nogensinde'.

Det præcise transferbeløb oplyses ikke, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler Newcastle mellem 40 og 50 millioner kroner for stortalentet.

- Jeg er så glad for at få den her mulighed, siger Yankuba Minteh til OB's hjemmeside.

- Alle spillere drømmer om at spille i så stor en liga. Det kommer oven på et fantastisk år for mig, hvor jeg startede med at spille U19-Liga og hurtigt kom op og fik min debut på førsteholdet.

- Det har virkelig været fedt at være her, og jeg har en hel masse, jeg gerne vil takke for, at dette kunne blive muligt.

Yankuba Minteh nåede at spille 17 førsteholdskampe for OB. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Minteh skal dog ikke i aktion for Newcastle i den kommende sæson. Den engelske klub oplyser nemlig, at den 18-årige kantspiller med det samme udlejes til hollandske Feyenoord i hele næste sæson.

Han kom til Odense for under et år siden og blev hurtigt en af klubbens største profiler.

I 17 kampe for OB scorede han fire gange og lavede seks assists i den netop overståede sæson.