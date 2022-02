OB siger farvel til Hemmingsen

Det var fremme tidligere mandag, og nu er det bekræftet af klubben selv.

Sportschef Michael Hemmingsen stopper i OB.

Det oplyser fynboerne i en pressemeddelelse, hvori det gøres klart, at det sker som en konsekvens af en række ændringer i organisationen.

- Michael har bidraget med en masse positive ting for klubben, og jeg ønsker ham alt det bedste i fremtiden, fortæller fodbolddirektør Björn Wesström.

- Jeg har taget en beslutning ud fra, hvordan jeg ser, at klubben skal organisere sig i forhold til de udfordringer, der ligger forude, og her er klarhed et nøgleord for organisationskonstruktionen, og det skal afspejle rollerne og deres jobbeskrivelser.

Tipsbladet erfarede for få timer siden, at Hemmingsen var fortid i den klub, han har været sportschef for siden begyndelsen af 2020, og det sker på samme dag, hvor OB også har valgt at sige farvel til assistenttræner Peter Feher.

- Forventeligt

Fyringen kommer ikke som den store overraskelse for Michael Hemmingsen.

- I forbindelse med ansættelsen af Björn opstod der en situation i forhold til fordelingen af ansvarsområder, hvor en del af de opgaver, jeg blev ansat til at udføre, ikke længere var til stede, og derfor er løsningen omkring mit ophør helt forventeligt, siger han.

I sin spillerkarriere nåede Michael Hemmingsen at spille for fynske klubber som Bellinge, Assens, B1909 og OB.

Derudover har han været været træner i mange år. Blandt andet i Randers, Vestsjælland og Næstved.