OB smider føring i målfest i Horsens

OB smed en tidlig 2-0-føring på gulvet, da fynboerne på udebane i sæsonens sidste kamp før vinterpausen spillede 3-3 med AC Horsens i Superligaens 17. spillerunde på Nordstern Arena Horsens søndag.

Gæsterne fra Odense havde gennem kampen gode chancer på omstillinger, men Horsens åd sig tilbage i opgøret og kom sågar foran 3-2, inden OB udlignede til slutresultatet 3-3.

OB holder for nuværende fast i sin placering på femtepladsen med 24 point, mens Horsens fortsat er nummer ni med 22 point. Begge hold risikerer dog at blive overhalet inden rundens afslutning.

Fynboerne kunne bringe sig foran blot fire minutter inde i kampen, da den offensive kreatør Emmanuel Sabbi efter et hjørnespark dirigerede bolden i mål til 1-0.

Horsens lod sig ikke skræmme af OB's gode start på kampen og pressede gæsterne højt.

OB fik dermed gode muligheder på omstillinger, og et kontraangreb udført efter fodboldens ABC udbyggede føringen, da kantspilleren Yankuba Minteh gjorde det til 2-0 i kampens 19. minut.

Horsens udnyttede endelig det gode pres, da angriberen Aron Sigurdarson fra feltkanten fladt sendte bolden i mål og reducerede til 1-2 i det 34. minut.

Blot tre minutter senere udlignede hjemmeholdet, da et fladt indlæg fandt vej til midtbanespilleren Thomas Santos, der sendte Horsens på pausestillingen 2-2.

OB kom aggressivt fra pausen, men det var Horsens, der i den anden ende bragte sig foran. Thomas Santos bankede bolden ind til 3-2 efter 51 minutter.

Issam Jebali sendte dog hurtigt fynboerne tilbage i kampen, da det offensive es få minutter senere knaldede kuglen fladt i mål til 3-3.

OB var efter pausen bedre til at holde fast i bolden og havde dermed nemmere ved at holde Horsens fra chancer. Men fynboerne skabte heller ikke selv de farlige kontraangreb.

Begge hold havde reelt mulighederne for at gribe ud efter det afgørende sejrsmål i en dramatisk slutning, der bød på et annulleret rødt kort til OB's forsvarsspiller Mihaljo Ivancevic.

Det blev dog ved 3-3 og et enkelt point til hvert hold.