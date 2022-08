OB-stopper får fri til endnu et muligt udlandseventyr

OB's forsvarsspiller Kasper Larsen kan være på vej til udlandet.

Superligaklubben skriver onsdag på Twitter, at Kasper Larsen skal på visit i en udenlandsk klub.

- En udenlandsk klub har henvendt sig angående Kasper Larsen, og den 29-årige forsvarsspiller har derfor fået fri for at besøge klubben, oplyser OB.

Kasper Larsen har kontrakt med OB frem til sommeren 2024, så der skal en pose penge til den fynske klub i tilfælde af et klubskifte.

OB oplyser, at den udenlandske klub ønsker at rekruttere Kasper Larsen, men har ellers ikke mange kommentarer.

- Hvis skiftet skulle gå igennem, vil det ikke være Kasper Larsens første udlandsophold, da han tidligere har repræsenteret FC Astana, FC Groningen og IFK Norrköping.

- Hverken Kasper Larsen eller Odense Boldklub har yderligere kommentarer, før et eventuelt klubskifte er faldet på plads, lyder det fra OB.

Midtstopperen valgte en noget utraditionel destination for en dansk fodboldspiller, da han i februar 2015 blev udlejet fra OB til FC Astana i Kasakhstan.

Siden blev han solgt til hollandske Groningen, før han i sommeren 2018 drog til Norrköping i Sverige.

Her nåede han 37 kampe på tværs af alle turneringer, inden han vendte hjem til Fyn i sommeren 2020.

Han spillede også for OB i sine ungdomsår samt for fynboernes førstehold i årene fra 2012 til 2015. Han er noteret for 154 kampe for OB i sine to perioder i klubben indtil nu.

Kasper Larsen nåede at spille for samtlige danske ungdomslandshold. Desuden var han en del af det hold, der deltog ved OL i Rio i 2016.