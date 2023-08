Superligaen ... 27. aug. 2023 kl. 18:07 Gem artikel Gemt artikel

OB-stopper roser offensiven: Viser vores store kvaliteter

Bjørn Paulsen var ganske tilfreds med den offensive præstation, som OB lagde for dagen i 5-1-sejren over Hvidovre. Det fortæller han i et interview med Discovery+.