OB-træner roser sine spillere efter comeback: Vi vandt et point!

Vi føler, vi har vundet et point kontra SønderjyskE, som nok føler, de har tabt to, udtalte OB-træner, Jakob Michelsen, efter et livligt comeback på hjemmebane i 2-2-kampen mod SønderjyskE

- Jeg var hele følelsesregistret igennem! Jeg er meget tilfreds med de første ti minutter i 1. halvleg, men derfra gik det ned ad bakke for os. Efter 0-1-scoringen så det bestemt ikke godt ud – vi var tunge og passive. 1. halvleg var i den grad dumpet, lød det fra OB’s cheftræner Jakob Michelsen efter opgøret mod SønderjyskE.

Bagud 0-2 efter 1. halvelg – og det så for alvor sort ud for De Stribede, der havde store problemer i defensiven. SønderjyskE var med rette på sejrskurs, men OB’s systemændring og offensive indskiftninger med bl.a. det 17-årige stortalent Mathias Jørgensen ændrede totalt kampens udfald, der endte med slutresultatet 2-2.

- En jammerlig 1. halvleg. Men vi blev enige om, vi måtte rejse os ved det træ, vi havde pisset på. Vi måtte tage skeen i den anden hånd. Vi skiftede system i pausen og i alt beskedenhed lykkedes det rigtig godt, sagde OB-træneren, der satsede benhårdt offensivt i 2. halvleg.

OBs unge stortalent Mathias Jørgensen ændrede kampens udfald, der endte 2-2, Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

Fortjener ros

- Spillerne skal have en kæmpe ros for deres indsats. De spillede suverænt efter pausen. Publikum var med os hele vejen, men det var helt berettiget, at de buede af os i pausen. Det her comeback viser substans i holdet – der er bund i drengene. Det ene point, vi får i dag, kan vise sig at blive meget mere værd på sigt, sagde Michelsen.

OB’s anfører Kenneth Emil Petersen ville efter kampen gerne indrømme, at drømmen om en placering blandt de bedste i Superligaen bliver svær at realisere, hvis fynboerne fortsat bliver ved med at lukke alt for mange mål ind.

- Vi havde håbet på mere, det kan vi ikke løbe fra. Vi slider lidt i øjeblikket med at få implementeret nye ting, så vi ikke falder tilbage i de gamle dyder – hvor der måske blev spillet for meget til siden.

- Vi har lukket fem mål ind i to kampe. Det er langt fra godt nok, hvis man skal op i den rigtige ende af tabellen – så skal man ikke lukke for mange nemme mål ind, som vi har gjort. Vi havde sat næsen op efter en sejr, men det positive er, vi kommer tilbage efter 0-2. Vi viste moral! Lød det fra anføreren.

OBs anfører Kenneth Emil Petersen indrømmer, at De Stribede ikke kan blive ved med at lukke så mange mål ind. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

God reklame

Efter knap 60 minutters spil kom forløsningen for Michelsen på OB-bænken. For den purunge knøs, OB-kometen Jørgensen, blev på en omstilling sendt i dyden med en farlig pasning, og et stykke fra mål sparkede nr. 25 bolden fladt mod det modsatte målhjørne og udplacerede SønderjyskE-keeperen med en flot reducering til 1-2.

Comebacket var indledt!

Indskiftede Mathias Jørgensen, da han scorer til 1-2. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Alt i alt var Jørgensen forrygende farlig med sit indhop og en irriterende pestilens for gæsternes bagkæde. Og med to mål og to indhop mod hhv. Vendsyssel og SønderjyskE, har angriberen virkelig imponeret OB's træner.

- Mathias (Jørgensen, red.) gjorde det, som nogle af vores andre spillere forsømte. Han løb dybt – også før bolden blev spillet. Mathias er vanvittig hurtig og relativt kold foran kassen. Der er en masse ting, han skal lægge på i sit spil, men han har en voldsom fart, og han var med til at strække SønderjyskE. Han var sammen med resten af holdet med til at vende slagets gang. Og to kasser på to indhop er jo ikke så dårligt. Han har bestemt gjort reklame for sig selv, lød de rosende ord fra Michelsen, der dog ikke helt ville løfte sløret for, om det i fremtiden skal kvitteres med en startplads.

I tredje runde af Superligaen møder OB Randers FC på udebane, mens SønderjyskE tager imod AC Horsens hjemme.

