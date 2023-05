OB ydmyger Lyngby

Et tidligt rødt kort gjorde det utroligt svært for Lyngby, der søndag tabte 0-4 til OB hjemme på Lyngby Stadion.

Muligheden for overlevelse er der dog stadig for Lyngby, eftersom AaB tabte til FC Midtjylland søndag.

Tre point skiller de to hold ad med to runder tilbage, men Lyngby har en væsentligt dårligere målscore.

En ulovlig hånd på bolden af Lyngbys Alfred Finnbogason gjorde, at Lyngby måtte spille med en mand i undertal fra det 17. minut i søndagens kamp.

Det gjorde selvfølgelig vilkårene utroligt svære for Lyngby, og OB satte sig tungt på resten af kampen, hvor gæsterne var gode til at flytte spillet fra side til side og vente på, at chancerne opstod.

Lyngby havde i det hele taget ikke det store at komme med, og det var som om, at luften gik af ballonen efter det tidlige røde kort.

Der var fuld smæk på kedlerne fra første fløjt i kampen.

Der var ikke engang gået to minutter af kampen, før OB-stopper Tobias Slotsager nedlagde Lyngbys Frederik Gytkjær i feltet, og der blev med det samme givet straffespark og direkte rødt kort. Begge dele blev dog underkendt af VAR, idet Gytkjær stod offside.

Kort tid efter opstod en lignende situation i den anden ende, da Lyngby-angriber Alfred Finnbogason kom til at redde bolden med hånden inde på stregen, og der blev også her givet straffe og rødt kort.

Mads Frøkjær scorede stensikkert på det straffesparket, og han bragte dermed OB foran med en enkelt.

Ti minutter før pause fik gæsterne dog sendt endnu en kasse i mål, da Yankuba Minteh blev sendt afsted i dybden efter et hurtigt taget frispark. Målet skulle gennem et langt VAR-tjek, men det fik til sidst lov til at stå.

Anden halvleg blev langt fra afviklet med samme høje tempo som første halvleg, for OB fik hurtigt slukket det spinkle Lyngby-håb.

Syv minutter inde i anden halvleg scorede OB-anfører Jeppe Tverskov på en løs bold efter et hjørnespark, og så var kampen nærmest lukket.

Til slut i kampen fik OB også sendt bolden i kassen til 0-4, da indskiftede Charly Nouck sendte bolden flot i kassen fra en spids vinkel.